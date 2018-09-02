به گزارش خبرنگار مهر، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی در جلسه علنی امروز سه سوال از وزیر امور خارجه در خصوص بکارگیری چهار نفر دو تابعیتی در تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای، ماهیت باند نیویورکی های وزارت امور خارجه و علت سفر به فرانسه همزمان با برگزاری اجلاس منافقین بدون برآورد اطلاعاتی و امنیتی مطرح کرد.

وی پیش از طرح سوال اول به بخشی از سخنان وزیر امور خارجه در مورد برجام و موفقیت آمیز بودن آن اشاره کرد و گفت: شکست برجام یک واقعیت است و آنچه در تاریخ می ماند سند است.

وی ادامه داد: منطق و سند مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم ها بود حالا هی بگوییم مذاکره کردیم و سایه جنگ را برداشتیم و میان اروپا و آمریکا اختلاف انداختیم و پرونده PMD را بستیم؛ اینها همه حاشیه است و آنچه می ماند قول سدید است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سوال اول یعنی همزمانی سفر وزیر امور خارجه به پاریس همزمان با اجلاس منافقین اشاره کرد و اظهار داشت: همان روزی که شما به فرانسه تشریف بردید اراذل و اوباش دنیا را با کمک اطلاعاتی و خدماتی فرانسه جمع کرده بودند؛ جمهوری اسلامی هزینه می کند و در فرانسه مانند هر جای دیگر سفارتخانه دارد سفیر ما باید به شما برآورد بدهد که دو روز زودتر یا دیرتر بیایید که موضوع همزمان نشود. چرا این کارها را نکردند علاوه بر آن موضع رسمی هم نگرفتید. من هم هیچ وقت به شما نگفته ام که دیپلماسی را قطع کنید، این اتهام است.

کریمی قدوسی در ادامه و در شرح سوال دوم خود در خصوص به کارگیری چهار نفر نفوذی دو تابعیتی در تیم مذاکره کننده هسته ای، فهرست یک صد نفره ای را که در نتیجه تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان دوتابعیتی به دست آمده ارائه کرد و گفت: در صفحه اول این فهرست نام آقای عبدالرسول دری اصفهانی با تابعیت مضاعف کانادا آمده است که مسئول تیم پولی و بانکی کمیته هسته ای بوده است.

وی افزود: آقای محمدعلی شعبانی که مشاور آقای ظریف در امور مذاکرات بودند و کلیدواژه به ایشان می داده نمونه دیگر موجود در این فهرست است؛ تخصص برخی از این افراد که فارغ التحصیلان انگلیس هستند این است که کادر MI۶ را تامین کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: آقایان سیروس ناصری و مشکان مشکور در همین فهرست نامشان آمده و در مذاکرات حضور داشتند.

کریمی قدوسی در ادامه سخنانش از اتاق فرمان خواست تا مستند تهیه شده توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را پخش کند؛ این مستند به مدت ۵ دقیقه از مانیتورهای مجلس پخش شد و در آن فرآیند به کارگیری افرادی مانند دری اصفهانی در مذاکرات هسته ای و ارتباطات وی با محافل خارج از کشور در حین مذاکرات تشریح شد.

کریمی قدوسی پس از پخش این مستند گفت: مستند تهیه شده را امروز در اختیار رسانه ها قرار می دهم و از رسانه ملی هم انتظار می رود تا این فیلم را برای مردم پخش کند تا بدانند در مذاکرات چه بر سرشان آمده است.

دری اصفهانی نتیجه جلسات دوشنبه های نهاد ریاست جمهوری را به جک استراو می داد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: آقای دری اصفهانی در جلسات دوشنبه نهاد ریاست جمهوری که جلسات راهبردی اقتصادی کشور بوده شرکت می کرده و یک نسخه از مذاکرات را تحویل جک استراو نماینده انگلیس در دبی می داده است و جالب است که بعدا از او تشکر می کنند!

وی افزود: آقایان نهاوندیان و روحانی باید جواب دهند که چرا چنین کسانی را در تیم مذاکره کننده هسته ای وارد کردند؛ یکی از نتایج کارهای امثال دری اصفهانی ایجاد ناامنی در کشور به خاطر ارائه اطلاعات موسسات مالی و اعتباری در کشور بوده که دو سال قبل این اطلاعات را داده اند.

کریمی قدوسی ادامه داد: آقای دری اصفهانی همزمان با مذاکرات به موسسه PWC لندن می رود و هرم قدرت در جمهوری اسلامی و نقش رهبری را تشریح می کند و تمام راهکارهایی را که برای بحران معیشتی و فروپاشی لازم است ارائه می دهد؛ این فعالیت ها چه ربطی به مسائل پولی و بانکی مذاکرات هسته ای داشته است!؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به ظریف به ارتباط وی با گروه بین المللی بحران که توسط جورج سوروس اداره می شود، گفت: حضور رئیس این گروه در اتاق شما در مذاکرات برای چه بوده است که در بالکن هتل کوبورگ در کنار شما حضور یافت و صدا و سیما این صحنه را شکار کرد؟

کریمی قدوسی گفت: این گروه شش گزارش از برجام آماده کرده که یکی از آنها نحوه تصویب برجام در کنگره آمریکا و در مجلس قبلی بوده است.

وی خطاب به ظریف گفت: در یکی از مجامع گفته بودید که نه ایران و نه عربستان هیچ کدام نمی‌توانند هژمون منطقه باشند؛ هژمون جمهوری اسلامی، اسلام ناب است و هژمون عربستان هژمون وهابی است اگر قرار است هیچ کدام نباشد بنابراین باید اسلام آمریکایی حاکم شود.

نماینده مردم مشهد خطاب به ظریف اظهار داشت: ارتباط شما با نایاک(ایرانی های آمریکایی تبار مقیم آمریکا) نیز محل انتقاد است؛ خروجی این رفت و آمدها همان چیزی است که آنها می‌خواهند و الان همان گروه بین المللی بحران دارد مذاکرات ایران و اروپا را هدایت می کند؛ به خاطر همین بوده است که رهبر انقلاب تاکید کرده اند که امیدتان را از اروپایی ها قطع کنید.

وی در پایان با اعلام اینکه از توضیحات وزیر امور خارجه قانع نشده خواستار به رای گذاشتن سوال و جواب شد که مجلس در نهایت از توضیحات ظریف قانع شد.