به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری بزرگسالان باشگاههای کشور در حالی با مصاف ۱۳ مدعی در دسته ۹۴ کیلوگرم در تالار وزنه برداری ورزشگاه آزادی تهران پیگیری شد که مرد طلایی بازیهای آسیایی با احتساب تازه ترین رکوردهای خود صدرنشین شد.

بدین ترتیب سهراب مرادی ملی پوش وزنه برداری کشورمان و عضو تیم بیمه رازی در رقابتهای لیگ برتر بزرگسالان در جایگاه نخست دسته ۹۴ کیلوگرم ایستاد.

بر این اساس سه وزنه بردار برتر این دسته به شرح زیر معرفی شدند:

۱- سهراب مرادی (بیمه رازی): یکضرب ۱۸۹ کیلوگرم، دوضرب ۱۸۴ کیلوگرم و مجموع ۳۳۱ کیلوگرم (رکوردهای بازیهای آسیایی)

۲- امیر حقوقی (بیمه رازی): یکضرب ۱۷۰ کیلوگرم، دوضرب ۱۷۵ کیلوگرم و مجموع ۳۱۸ کیلوگرم

۳- محمد زارعی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): یکضرب ۱۶۰ کیلوگرم، دوضرب ۱۷۶ کیلوگرم و مجموع ۳۱۶کیلوگرم