به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم در نشستی با مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه با قدردانی از خدمات اصحاب رسانه اظهار کرد: از خدمات ارزشمند اصحاب رسانه کمال تشکر را داریم؛ رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضائیه تأکیدات بسزایی بر نقش رسانه‌ها داشته‌اند.



رئیس کل دادگستری استان قم افزود: باید نسبت به خبرهای خوب قم توجه داشته باشیم و امیدواریم خبرهای خوب از قم منتشر شود؛ قم شهری است که جامع ملیت‌های مختلف است و به دلیل جایگاه مذهبی و حوزوی خود، مسائل مربوط به آن مورد توجه قرار می‌گیرد و در سالهای اخیر، جرائم مرتبط با مسائل اخلاقی و اجتماعی به شدت کاهش یافته است.



حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی بر ضرورت انتشار اخبار امیدوارکننده تأکید کرد و گفت: نیاز است خبرهای امیدوارکننده را منتشر کنیم.



رئیس کل دادگستری استان قم افزود: باید خبرهایی که با سلامت جامعه ارتباط دارد و همچنین خبرهایی که موجب امیدواری مردم می‌شود، از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شود.



وی همچنین بر توجه به حجاب و مسائل فرهنگی در ادارات تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند چشم بینای دستگاه قضا باشند و دادگستری به‌شدت از رسانه‌ها حمایت می‌کند.



حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی خاطرنشان کرد: باید با هم‌افزایی پیش برویم و در امر عفاف و حجاب مطالبه‌گری داشته باشیم؛ ما نیز در این زمینه شروع می‌کنیم و برخوردهای قانونی لازم و مقتضی را با جدیت انجام می‌دهیم.



وی افزود: نیاز است رسانه‌ها نیز در این زمینه مطالبه‌گری کنند و فضای رسانه‌ای را در مطالبه‌گری امر عفاف و حجاب فعال کنند.



رئیس کل دادگستری استان قم با تأکید بر ضرورت تمرکز رسانه‌ها بر مسائل شهر قم گفت: بیشتر تمرکز ما باید در قم باشد و معضلات و مناطق مختلف قم مورد بررسی قرار گیرد. باید خوبی‌ها را برجسته کرد و با اندکی کار رسانه‌ای و مطالبه‌گری اجتماعی می‌توان معضلات فرهنگی و دیگر آسیب‌های اجتماعی را تا حد قابل توجهی کاهش داد.



حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کافه‌های ساعدی‌نیا اشاره کرد و گفت: ساعدی‌نیا تعهد داده که هیچ کافه‌ای در هیچ جای کشور نداشته باشد.