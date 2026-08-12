  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

حجت‌الاسلام توکلی: قساوت قلب زمینه‌ساز تکرار جنایت‌های تاریخی است

حجت‌الاسلام توکلی: قساوت قلب زمینه‌ساز تکرار جنایت‌های تاریخی است

سنندج- مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: بی‌تفاوتی در برابر گناه و عادی شدن معصیت در جامعه، زمینه قساوت قلب و تکرار فجایع تاریخی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام طاها توکلی شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج با تسلیت ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: انسان در زندگی با مجموعه‌ای از نعمت‌های ظاهری و درونی مواجه است که هر یک نشانه‌ای از قدرت و حکمت الهی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مفهوم آیات آفاقی و انفسی افزود: همان‌گونه که مظاهر طبیعت و نظام آفرینش نشانه‌های الهی هستند، حالات درونی انسان از جمله شادی، غم، حزن و اندوه نیز از نعمت‌های الهی محسوب می‌شوند و باید هر یک در جایگاه خود مورد توجه قرار گیرند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: دین مبین اسلام نه شادی را نفی می‌کند و نه انسان را از اندوه و حزن بازمی‌دارد، بلکه برای هر یک چارچوب و قلمرو مشخصی ترسیم کرده است و انسان مؤمن باید در شادی اهل‌بیت (ع) شاد و در مصیبت آنان اندوهگین باشد.

غفلت از مصائب اهل‌بیت نشانه قساوت قلب است

وی با بیان اینکه مناسبت‌های مذهبی فرصتی برای بازگشت انسان به حقیقت و بازنگری در رفتار خویش است، گفت: باید از خود پرسید چرا در برابر رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) آن‌گونه که شایسته است متأثر نمی‌شویم، اما برای بسیاری از مسائل دنیوی و شخصی، شادی و اندوه فراوان نشان می‌دهیم.

توکلی اضافه کرد: یکی از نشانه‌های قساوت قلب، بی‌تفاوتی در برابر مصیبت‌های اهل‌بیت (ع) و رنج انسان‌هاست؛ اشک و سوز دل می‌تواند زمینه بیداری فطرت و خروج انسان از غفلت را فراهم کند.

وی با اشاره به جایگاه اشک بر مصائب امام حسین (ع) تصریح کرد: فرهنگ عاشورا از مهم‌ترین زمینه‌های حفظ عواطف انسانی و دینی جامعه است و روضه اباعبدالله الحسین (ع) فرصتی برای زنده نگه داشتن احساس مسئولیت، ایثار و مقابله با ظلم به شمار می‌رود.

قساوت قلب، انسان را از حقیقت دور می‌کند

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان یکی از عوامل شکل‌گیری قساوت قلب را گسترش گناه و معصیت دانست و بیان کرد: وقتی گناه در یک خانواده یا جامعه عادی شود، حساسیت انسان نسبت به زشتی‌ها از بین می‌رود و این بی‌تفاوتی می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای جامعه داشته باشد.

حجت‌الاسلام توکلی خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده است زمانی که انسان از فطرت و اخلاق فاصله می‌گیرد، ارتکاب جنایت نیز برای او آسان می‌شود و حتی ممکن است کشتار انسان‌های بی‌گناه به امری عادی تبدیل شود.

وی با اشاره به جنایت‌های جنگ جهانی دوم و بمباران هیروشیما و ناکازاکی افزود: قساوت قلب محدود به یک دوره تاریخی نیست و اگر جامعه‌ای نسبت به گناه، ظلم و بی‌عدالتی بی‌تفاوت شود، زمینه تکرار چنین فجایعی در اشکال مختلف فراهم خواهد شد.

توکلی همچنین با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان، گفت: حمله به کودکان و انسان‌های بی‌گناه نمونه‌ای از پیامدهای قساوت قلب و فاصله گرفتن از ارزش‌های انسانی است و جامعه بشری نباید در برابر چنین جنایت‌هایی سکوت کند.

مراقب عادی شدن گناه در خانواده‌ها باشیم

وی با تأکید بر نقش خانواده در جلوگیری از گسترش آسیب‌های اخلاقی اظهار کرد: پدران و مادران باید مراقب باشند گناه، بی‌تقوایی و پرده‌دری در خانواده و جامعه به فرهنگ غالب تبدیل نشود، چرا که عادی شدن گناه، حساسیت انسان نسبت به ارزش‌های اخلاقی را از بین می‌برد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: یکی دیگر از عوامل قساوت قلب، آلوده شدن زندگی انسان به مال و لقمه حرام است؛ چرا که لقمه حرام تنها بر فرد اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند در تربیت فرزندان و نسل آینده نیز اثرگذار باشد.

وی افزود: در مقابل، لقمه حلال زمینه تربیت صحیح، رشد معنوی و تعالی انسان را فراهم می‌کند و خانواده‌ها باید نسبت به نحوه کسب درآمد و تأمین معاش خود حساس باشند.

حجت‌الاسلام توکلی با اشاره به اهمیت یاد مرگ در زندگی انسان گفت: غفلت از خداوند و فراموشی مرگ از دیگر عواملی است که انسان را از مسیر درست دور می‌کند و باعث می‌شود فرصت کوتاه زندگی را بدون توجه به مقصد نهایی سپری کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازگشت به آموزه‌های دینی و تقویت معنویت در جامعه خاطرنشان کرد: انسان باید بداند هر لحظه از عمر او گامی به سوی پایان زندگی است و توجه به این حقیقت می‌تواند زمینه اصلاح رفتار، کاهش غفلت و حرکت در مسیر بندگی خداوند را فراهم کند.

کد مطلب 6915314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها