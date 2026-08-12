به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام طاها توکلی شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج با تسلیت ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: انسان در زندگی با مجموعه‌ای از نعمت‌های ظاهری و درونی مواجه است که هر یک نشانه‌ای از قدرت و حکمت الهی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مفهوم آیات آفاقی و انفسی افزود: همان‌گونه که مظاهر طبیعت و نظام آفرینش نشانه‌های الهی هستند، حالات درونی انسان از جمله شادی، غم، حزن و اندوه نیز از نعمت‌های الهی محسوب می‌شوند و باید هر یک در جایگاه خود مورد توجه قرار گیرند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: دین مبین اسلام نه شادی را نفی می‌کند و نه انسان را از اندوه و حزن بازمی‌دارد، بلکه برای هر یک چارچوب و قلمرو مشخصی ترسیم کرده است و انسان مؤمن باید در شادی اهل‌بیت (ع) شاد و در مصیبت آنان اندوهگین باشد.

غفلت از مصائب اهل‌بیت نشانه قساوت قلب است

وی با بیان اینکه مناسبت‌های مذهبی فرصتی برای بازگشت انسان به حقیقت و بازنگری در رفتار خویش است، گفت: باید از خود پرسید چرا در برابر رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) آن‌گونه که شایسته است متأثر نمی‌شویم، اما برای بسیاری از مسائل دنیوی و شخصی، شادی و اندوه فراوان نشان می‌دهیم.

توکلی اضافه کرد: یکی از نشانه‌های قساوت قلب، بی‌تفاوتی در برابر مصیبت‌های اهل‌بیت (ع) و رنج انسان‌هاست؛ اشک و سوز دل می‌تواند زمینه بیداری فطرت و خروج انسان از غفلت را فراهم کند.

وی با اشاره به جایگاه اشک بر مصائب امام حسین (ع) تصریح کرد: فرهنگ عاشورا از مهم‌ترین زمینه‌های حفظ عواطف انسانی و دینی جامعه است و روضه اباعبدالله الحسین (ع) فرصتی برای زنده نگه داشتن احساس مسئولیت، ایثار و مقابله با ظلم به شمار می‌رود.

قساوت قلب، انسان را از حقیقت دور می‌کند

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان یکی از عوامل شکل‌گیری قساوت قلب را گسترش گناه و معصیت دانست و بیان کرد: وقتی گناه در یک خانواده یا جامعه عادی شود، حساسیت انسان نسبت به زشتی‌ها از بین می‌رود و این بی‌تفاوتی می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای جامعه داشته باشد.

حجت‌الاسلام توکلی خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده است زمانی که انسان از فطرت و اخلاق فاصله می‌گیرد، ارتکاب جنایت نیز برای او آسان می‌شود و حتی ممکن است کشتار انسان‌های بی‌گناه به امری عادی تبدیل شود.

وی با اشاره به جنایت‌های جنگ جهانی دوم و بمباران هیروشیما و ناکازاکی افزود: قساوت قلب محدود به یک دوره تاریخی نیست و اگر جامعه‌ای نسبت به گناه، ظلم و بی‌عدالتی بی‌تفاوت شود، زمینه تکرار چنین فجایعی در اشکال مختلف فراهم خواهد شد.

توکلی همچنین با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان، گفت: حمله به کودکان و انسان‌های بی‌گناه نمونه‌ای از پیامدهای قساوت قلب و فاصله گرفتن از ارزش‌های انسانی است و جامعه بشری نباید در برابر چنین جنایت‌هایی سکوت کند.

مراقب عادی شدن گناه در خانواده‌ها باشیم

وی با تأکید بر نقش خانواده در جلوگیری از گسترش آسیب‌های اخلاقی اظهار کرد: پدران و مادران باید مراقب باشند گناه، بی‌تقوایی و پرده‌دری در خانواده و جامعه به فرهنگ غالب تبدیل نشود، چرا که عادی شدن گناه، حساسیت انسان نسبت به ارزش‌های اخلاقی را از بین می‌برد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: یکی دیگر از عوامل قساوت قلب، آلوده شدن زندگی انسان به مال و لقمه حرام است؛ چرا که لقمه حرام تنها بر فرد اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند در تربیت فرزندان و نسل آینده نیز اثرگذار باشد.

وی افزود: در مقابل، لقمه حلال زمینه تربیت صحیح، رشد معنوی و تعالی انسان را فراهم می‌کند و خانواده‌ها باید نسبت به نحوه کسب درآمد و تأمین معاش خود حساس باشند.

حجت‌الاسلام توکلی با اشاره به اهمیت یاد مرگ در زندگی انسان گفت: غفلت از خداوند و فراموشی مرگ از دیگر عواملی است که انسان را از مسیر درست دور می‌کند و باعث می‌شود فرصت کوتاه زندگی را بدون توجه به مقصد نهایی سپری کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازگشت به آموزه‌های دینی و تقویت معنویت در جامعه خاطرنشان کرد: انسان باید بداند هر لحظه از عمر او گامی به سوی پایان زندگی است و توجه به این حقیقت می‌تواند زمینه اصلاح رفتار، کاهش غفلت و حرکت در مسیر بندگی خداوند را فراهم کند.