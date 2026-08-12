انسداد معابر فرعی بولوار قرنی و شهید رئیسی مشهد برای تسهیل تردد زائران

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تسهیل تردد زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در روزهای پایانی ماه صفر، از روز گذشته، معابر فرعی منتهی به بولوارهای قرنی و شهید رئیسی در محدوده منطقه یک شهرداری مشهد، با هماهنگی امور حملونقل و ترافیک منطقه، بهصورت موقت مسدود شدند.
این اقدام با هدف مدیریت و روانسازی جریان ترافیک، ارتقای ایمنی تردد و فراهمسازی شرایط مناسبتر برای حضور و عبور زائران و مجاوران حضرت امام رضا(ع) در این ایام انجام شده است.
امور حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه یک با پیشبینی تمهیدات لازم، تلاش دارد ضمن کاهش اختلالات ترافیکی، زمینه تردد ایمن و روان شهروندان و زائران را در محدودههای پرتردد فراهم کند.
از شهروندان و زائران گرامی درخواست میشود ضمن توجه به تابلوهای اطلاعرسانی و علائم ترافیکی، مسیرهای جایگزین را برای تردد انتخاب کرده و با عوامل اجرایی و پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند.
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