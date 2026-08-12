https://mehrnews.com/x3cN97 ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱ کد مطلب 6915228 استانها یزد استانها یزد ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱ اجتماع بزرگ هیئتهای عزاداری استان یزد در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد یزد - اجتماع بزرگ هیئتهای عزاداری استان یزد در صحن و ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6915228 کپی شد مطالب مرتبط آئین سنتی تعزیهخوانی روستای گردشگری مذهبی توت حسینیه «توت» اردکان سفیر فرهنگی ایران در قلب یزد؛ چراغی که خاموش نشد تجمع هیئات مذهبی در آستان مقدس شهید اردهال برگزار می شود سینهزنی و تشییع نمادین تابوت امام رضا (ع) در شهر شاهدیه یزد از سینهزنی تا امدادگری؛ یزدیها پای کار امام رئوف در مشهد مقدس پخت ۱۲ دیگ آش نذری به مناسبت شهادت امام رضا (ع) در بهاباد برچسبها آستان قدس رضوی مسجد گوهرشاد یزد
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