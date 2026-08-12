  1. استانها
  2. یزد
۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

اجتماع بزرگ هیئت‌های عزاداری استان یزد در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد

اجتماع بزرگ هیئت‌های عزاداری استان یزد در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد

یزد - اجتماع بزرگ هیئت‌های عزاداری استان یزد در صحن و ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار شد.

دریافت 7 MB
کد مطلب 6915228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها