به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانکپاسارگاد، از این پس در سامانه جدید بانکداری مجازی بانکپاسارگاد خدماتی مانند امکان پرداخت قبض همراه اول مستمر در منوی خدمات قبض، امکان اخذ موجودی کارتهای پاسارگاد، امکان دریافت گزارش آخرین آیپیهای ورود مشتری و امکان پرداخت اقساط آنلاین تسهیلات سایر مشتریان ارایه میشود.
همچنین مشتریان میتوانند از طریق منوی استعلامهای بانکی در سامانه جدید بانکداریمجازی بانکپاسارگاد، نسبت به تبدیل سپرده به شبا، شبا به سپرده، کارت به شبا، کارت به سپرده و استعلام شبای بین بانکی اقدام کنند.
خرید شارژ اپراتور تلفنهمراه و جانمایی سپرده پیشفرض در دفترچه از دیگر امکانات این سامانهی جدید است.
پیش از این نیز انواع خدمات بانکی در بخشهای مختلف سپرده، کارت، کارت اعتباری، تسهیلات، چک و خدمات ارزی از طریق بانکداریمجازی بانکپاسارگاد ارایه میشد.
گفتنی است بانکداریمجازی بانک پاسارگاد، طیف وسیعی از خدمات بانکی را در هر زمان و هر مکان در اختیار مشتریان قرار میدهد. این خدمت این امکان را میدهد که مشتریان از طریق برقراری ارتباط توسط اینترنت، در هر جای دنیا، بتوانند بسیاری از امور بانکی خود را انجام دهند.
مرکز مشاوره و اطلاعرسانی بانکپاسارگاد به شماره 82890 و همچنین سامانه ارتباط با مشتریان در سایت این بانک به آدرس www.bpi.ir آماده ارایه مشاوره و پاسخ به سؤالات مشتریان است.
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