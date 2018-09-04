به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی شامگاه سه‌شنبه هیئت‌های مذهبی، پیر غلامان، مداحان و ستایشگران شرق استان سمنان در آستانه محرم و به میزبانی تکیه بید آباد شاهرود، ضمن بیان اینکه حذف همه عناصر آسیب‌زننده و ناخوشایند بصری در ۹ ماهه اخیر در سطح شهر موجب رضایتمندی مردم شده است که این رویه ادامه خواهد یافت، تأکید داشت: این رویه در ماه محرم نیز تداوم خواهد داشت و رویه‌ای واحد برای سیاه‌پوش کردن سطح شهر در نظر گرفته خواهد شد.

وی بابیان اینکه نصب افقی پارچه‌ها در طول محرم ممنوع خواهد بود، افزود: استندها و تابلوهای خاص در مکان‌های مختلف شهر ویژه هیئت‌های مذهبی، دسته‌ها، عزاداری‌ها، سخنرانی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های این حوزه در نظر گرفته‌شده که هیئت‌های مذهبی تنها از آن‌ها می‌توانند برای نصب بنرها، پارچه ها و تراکت هایشان استفاده کنند.

نصب بنر با مجوز اداره تبلیغات اسلامی

شهردار شاهرود بابیان اینکه در دین مبین اسلام نظم در کنار تقوی مورد تأکید قرارگرفته است، بیان داشت: اگر می‌خواهیم تأثیرگذار باشیم باید به سمت نظم بخشیدن به فضای شهری حرکت کنیم.

احمدی در ادامه ضمن بیان اینکه پارچه نوشته‌ها و بنرهای هیئت‌های مذهبی ابتدا باید مورد تائید اداره تبلیغات اسلامی قرار گیرد و سپس مجوز نصب آن در پایه‌های قرار داده‌شده از سوی شهرداری، صادر خواهد شد، گفت: نظارت بر پیام‌های معنوی از طریق پارچه نوشته‌ها علی‌رغم اینکه می‌بایست یک الگوی منظمی را در شهر ایجاد کند، ازلحاظ محتوا نیز باید مورد تائید باشد.

وی افزود: شهرداری برای محرم برنامه‌ای خاص دارد و شهر را به نحوی پیرایش و آراسته و آماده خواهد کرد که اصلاً نیازی به نصب و الصاق تزئینات دیگر از سوی هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی نباشد.

نظافت شهری اولویت شهرداری در محرم

شهردار شاهرود دیگر اولویت این نهاد در ماه محرم را پاکیزگی معابر شهری دانست و گفت: هر هیئت که می‌خواهد نسبت به برپایی موکب و پذیرایی از زائران اقدام کند با مراجعه به اداره فرهنگی و هنری شهرداری می‌تواند نسبت به جانمایی آن اقدام کند تا ساماندهی آن‌ها صورت گیرد و از سوی دیگر شهرداری نیز در قبال تنظیف معابر شهری بتواند برنامه‌ریزی کند.

احمدی بابیان اینکه هیچ موکبی حتی برای عزاداری نباید راه عابران پیاده را مسدود و آن‌ها را به خیابان هدایت کند، تأکید کرد: رعایت حقوق شهروندی حق‌الناس است که حتی بر حق‌الله ارجحیت دارد لذا باید موکب داران به این امر نیز دقت کند.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات شهرداری استقرار تمام وقت پاکبانان در معابری است که عزاداری در آن‌ها برگزار می‌شود تا بلافاصله معابر نظافت شوند اما نکته مهمتر همراهی و همکاری هیئت‌های مذهبی با شهرداری در قرار دادن سطل‌های زباله یا کیسه‌های پلاستیکی در اطراف ایستگاه‌های صلواتی است که قطعاً زحمت پاکبانان را کاهش خواهد داد.