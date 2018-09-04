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۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰:۴۶

شهردار شاهرود:

الگوی واحد برای سیاه‌پوش کردن شاهرود در طول محرم ارائه می‌شود

الگوی واحد برای سیاه‌پوش کردن شاهرود در طول محرم ارائه می‌شود

شاهرود - شهردار شاهرود گفت: برای دوری از جلوه‌های بصری ناخوشایند در سطح شهر، یک الگوی واحد برای سیاه‌پوش کردن سطح شهر در ایام محرم تعریف‌شده که به‌زودی اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی شامگاه سه‌شنبه هیئت‌های مذهبی، پیر غلامان، مداحان و ستایشگران شرق استان سمنان در آستانه محرم و به میزبانی تکیه بید آباد شاهرود، ضمن بیان اینکه حذف همه عناصر آسیب‌زننده و ناخوشایند بصری در ۹ ماهه اخیر در سطح شهر موجب رضایتمندی مردم شده است که این رویه ادامه خواهد یافت، تأکید داشت: این رویه در ماه محرم نیز تداوم خواهد داشت و رویه‌ای واحد برای سیاه‌پوش کردن سطح شهر در نظر گرفته خواهد شد.

وی بابیان اینکه نصب افقی پارچه‌ها در طول محرم ممنوع خواهد بود، افزود: استندها و تابلوهای خاص در مکان‌های مختلف شهر ویژه هیئت‌های مذهبی، دسته‌ها، عزاداری‌ها، سخنرانی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های این حوزه در نظر گرفته‌شده که هیئت‌های مذهبی تنها از آن‌ها می‌توانند برای نصب بنرها، پارچه ها و تراکت هایشان استفاده کنند.

نصب بنر با مجوز اداره تبلیغات اسلامی

شهردار شاهرود بابیان اینکه در دین مبین اسلام نظم در کنار تقوی مورد تأکید قرارگرفته است، بیان داشت: اگر می‌خواهیم تأثیرگذار باشیم باید به سمت نظم بخشیدن به فضای شهری حرکت کنیم.

احمدی در ادامه ضمن بیان اینکه پارچه نوشته‌ها و بنرهای هیئت‌های مذهبی ابتدا باید مورد تائید اداره تبلیغات اسلامی قرار گیرد و سپس مجوز نصب آن در پایه‌های قرار داده‌شده از سوی شهرداری، صادر خواهد شد، گفت: نظارت بر پیام‌های معنوی از طریق پارچه نوشته‌ها علی‌رغم اینکه می‌بایست یک الگوی منظمی را در شهر ایجاد کند، ازلحاظ محتوا نیز باید مورد تائید باشد.

وی افزود: شهرداری برای محرم برنامه‌ای خاص دارد و شهر را به نحوی پیرایش و آراسته و آماده خواهد کرد که اصلاً نیازی به نصب و الصاق تزئینات دیگر از سوی هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی نباشد.

نظافت شهری اولویت شهرداری در محرم

شهردار شاهرود دیگر اولویت این نهاد در ماه محرم را پاکیزگی معابر شهری دانست و گفت: هر هیئت که می‌خواهد نسبت به برپایی موکب و پذیرایی از زائران اقدام کند با مراجعه به اداره فرهنگی و هنری شهرداری می‌تواند نسبت به جانمایی آن اقدام کند تا ساماندهی آن‌ها صورت گیرد و از سوی دیگر شهرداری نیز در قبال تنظیف معابر شهری بتواند برنامه‌ریزی کند.

احمدی بابیان اینکه هیچ موکبی حتی برای عزاداری نباید راه عابران پیاده را مسدود و آن‌ها را به خیابان هدایت کند، تأکید کرد: رعایت حقوق شهروندی حق‌الناس است که حتی بر حق‌الله ارجحیت دارد لذا باید موکب داران به این امر نیز دقت کند.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات شهرداری استقرار تمام وقت پاکبانان در معابری است که عزاداری در آن‌ها برگزار می‌شود تا بلافاصله معابر نظافت شوند اما نکته مهمتر همراهی و همکاری هیئت‌های مذهبی با شهرداری در قرار دادن سطل‌های زباله یا کیسه‌های پلاستیکی در اطراف ایستگاه‌های صلواتی است که قطعاً زحمت پاکبانان را کاهش خواهد داد.

کد مطلب 4393712

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