به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان درباره برگزاری المپیاد ادبی، اظهار کرد: المپیاد ادبی به صورت منطقهای با حضور دانشآموزان فارسی زبان کشورهایی مانند افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و ارمنستان برگزار میشود و کمک بسیار شایانی به هویتبخشی زبان فارسی خواهد شد.
وی گفت: استراتژی ما در ارتباط با مدارس استعدادهای درخشان، کاهش کمیت به حد استاندارد و تلاش برای افزایش کیفیت مدنظر است.
مهاجرانی، درباره برنامههای آتی این مرکز گفت: ایجاد مجتمعهای آموزشی و طراحی محتواهای آموزشی منعطف و قابل دسترس برای دانشآموزان سمپادی از مواردی است که در دستور کار ما قرار دارد.
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