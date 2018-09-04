به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان درباره برگزاری المپیاد ادبی، اظهار کرد: المپیاد ادبی به صورت منطقه‌ای با حضور دانش‌آموزان فارسی زبان کشورهایی مانند افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و ارمنستان برگزار می‌شود و کمک بسیار شایانی به هویت‌بخشی زبان فارسی خواهد شد.

وی گفت: استراتژی ما در ارتباط با مدارس استعدادهای درخشان، کاهش کمیت به حد استاندارد و تلاش برای افزایش کیفیت مدنظر است.

مهاجرانی، درباره برنامه‌های آتی این مرکز گفت: ایجاد مجتمع‌های آموزشی و طراحی محتواهای آموزشی منعطف و قابل دسترس برای دانش‌آموزان سمپادی از مواردی است که در دستور کار ما قرار دارد.