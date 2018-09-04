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۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

رئیس مرکزملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان:

المپیاد ادبی دانش‌آموزی با حضور کشورهای فارسی‌زبان برگزار می‌شود

المپیاد ادبی دانش‌آموزی با حضور کشورهای فارسی‌زبان برگزار می‌شود

رئیس مرکزملی پرورش استعدادهای درخشان از برگزاری المپیاد ادبی به صورت منطقه‌ای با حضور دانش‌آموزان فارسی زبان کشورهایی مانند افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و ارمنستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان درباره برگزاری المپیاد ادبی، اظهار کرد: المپیاد ادبی به صورت منطقه‌ای با حضور دانش‌آموزان فارسی زبان کشورهایی مانند افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و ارمنستان برگزار می‌شود و کمک بسیار شایانی به هویت‌بخشی زبان فارسی خواهد شد.

وی گفت: استراتژی ما در ارتباط با مدارس استعدادهای درخشان، کاهش کمیت به حد استاندارد و تلاش برای افزایش کیفیت مدنظر است.

مهاجرانی، درباره برنامه‌های آتی این مرکز گفت: ایجاد مجتمع‌های آموزشی و طراحی محتواهای آموزشی منعطف و قابل دسترس برای دانش‌آموزان سمپادی از مواردی است که در دستور کار ما قرار دارد.

کد مطلب 4393854

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