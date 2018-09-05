به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، این فستیوال در راستای توسعه فوتبال پایه با حضور نونهالان و با همکاری هیات فوتبال استان البرز فستیوال ملی فوتبال پایه دختران و پسران کشور در مجموعه ایثار کردان کرج برگزار خواهد شد.

در این دوره از فستیوال دختران ۳۲ تیم ۱۴ نفره از سراسر کشور ۱۶ الی ۱۸ شهریور در مجموعه ایثار حضور خواهند یافت. آیین افتتاحیه فستیوال دختران که در رده زیر ۱۳ سال برگزار می شود روز شنبه ۱۷ شهریور ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.

همچنین در فستیوال پسران ۳۲ تیم از ۳۲ استان در رده سنی زیر ۱۲ سال حضور خواهند داشت که مراسم افتتاحیه این فستیوال نیز روز یکشنبه ۱۸ شهریور ساعت ۸:۳۰ برگزار می شود.

گفتنی است آیین اختتامیه فستیوال دختران ۱۸ شهریور و مراسم پایانی فستیوال پسران نیز روز ۲۰ شهریور برگزار خواهد شد.