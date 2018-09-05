سهام آسیایی افت کرد/ آمازون یک تریلیون دلاری شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، درحالیکه نگرانیها در مورد جنگ تجاری شدت گرفته و ریسکپذیری سرمایهگذاران را محدود کرده است، سهام آسیایی با پیروی از همتایان جهانی خود، افت کرد. در همین حال دلار به بالاترین سطح ۲ هفتهای خود نزدیک شد.
گستردهترین شاخص آسیا اقیانوسیه اماسسیآی، بدون سهام ژاپن، ۰.۵ درصد افت کرد.
شاخص کامپوزیت شانگهای در چین ۰.۴ درصد پایین آمد.
سهام استرالیا ۰.۷۵ درصد از ارزش خود را از دست داد، کوسپی کره جنوبی ۰.۱ درصد افت کرد و نیکی ژاپن ۰.۳۵ درصد پایین آمد.
آنچه سرمایهگذاران را نگران و مضطرب نگاه داشته است، تهدیدات تعرفهای جدید آمریکا است؛ تعرفههای پیشنهادی آمریکا بر ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چین میتواند در پایان دوره تجدیدنظر خود که روز پنجشنبه است، اجرایی شود.
سهام آمریکا هم در معاملات دیشب درحالی افت کردند که سقوط سنگینوزنهایی نظیر فیسبوک و نایکی به نگرانیهای مربوط به مذاکرات تجاری آمریکا و سایر اقتصادهای مهم جهانی افزود.
احتمال عدم الحاق کانادا به نفتا/ افت ارزش دلار کانادا
دیشب پس از این که ترامپ گفت «هیچ ضرورت سیاسیای برای نگاه داشتن کانادا در قرارداد نفتا وجود ندارد و آمریکا و مکزیک میتوانند بدون کانادا به پیش بروند»، دلار کانادا در برابر دلار آمریکا افت کرد.
پس از این اظهارات دلار به نرخ ۱.۳۱۹۲ دلار کانادا افزایش یافت که بالاترین سطح آن از ۲۰ جولای تا کنون بود. کمی بعد نرخ برابری دلار با دلار کانادا تا ۱.۳۱۸۱ افت کرد.
این توییت و تحولات بازارها در حالی صورت میگیرد که آمریکا و کانادا نتوانستند در مذاکرات هفته گذشته به نتیجه برسند. مذاکرات تجاری دو کشور، روز چهارشنبه از سر گرفته میشود.
آمازون یک تریلیون دلاری شد اما افت کرد
اتفاق دیگری که دیشب در بازارهای آمریکا افتاد این بود که سهام آمازون رشد کرد و این شرکت برای چند لحظه به دومین شرکت دارای ارزش سهام بیش از ۱ تریلیون دلار تبدیل شد و در کنار اپل قرار گرفت. سهام با اندکی افت دوباره به پایین مرز ۱ تریلیون دلار بازگشت.
با این سرعت رشد سهام آمازون، این شرکت به زودی از لحاظ ارزش سهام، از اپل هم عبور میکند و به گرانترین شرکت جهان تبدیل میشود.
شاخص دلار که دیشب تقویت شد، اندکی افت کرد و به ۹۵.۳۶۰ واحد رسید اما در نزدیکی بالاترین نرخ ۲ هفتهای ۹۵.۷۳۷ واحد باقی ماند.
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