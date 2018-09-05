تشکیل ۲۷۰ پرونده شکار غیرمجاز در مراجع قضایی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، تورج همتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به اقدامات صورت گرفته به منظور حفاظت از گونه های جانوری در خراسان رضوی اشاره و اظهارکرد: حفاظت از جانوران در نقاط مختلف استان توسط این سازمان انجام می شود و در این راستا از ابتدای سال تاکنون ۴۱۷ نفر متخلف شکار و صید در طبیعت استان دستگیر و مطابق قانون با آنها برخورد شده است.

وی افزود: در این راستا تاکنون ۲۷۰ پرونده تخلف در مراجع قضایی تشکیل شده و متخلفان بیش از ۱۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال بابت شکار و صید غیر مجاز جانوران وحشی به محیط زیست استان خسارت وارد کرده اند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: در این مدت همچنین از دستگیرشدگان 15قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز بوده است و ۱۱۵۵ فشنگ شکاری کشف و ضبط شده است.

همتی بیان کرد: با پایش شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست استان موفق به پیشگیری و دستگیری ۲۴ متخلف قبل از اقدام به شکار شده اند که برای آنان نیز پرونده شروع به شکار تشکیل شده است.

وی بیان کرد: همچنین در این مدت مامورین یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی موفق به کشف ۳۵۹ قطعه ماهی رودخانه ،جلوگیری از چرای غیرمجاز ۱۴۵۰۰ راس دام سبک در مناطق چهارگانه دراین مدت شده اند.