سوال نمایندگان مجلس از وزرای علوم، راه و ارتباطات اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سوالات نمایندگان از وزرا اعلام وصول شد. بر این اساس هیئت رئیسه مجلس سوال حمیدزرآبادی نماینده مردم قزوین از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد عدم شأن و جایگاه نظارتی مجلس را اعلام وصول کرد.

علاوه بر این سوال ملی رضا انصاری نماینده مردم داراب از وزیر راه و شهرسازی در مورد عدم حمایت از صنایع داخلی دانش بنیان در صنعت حمل و نقل هوایی اعلام وصول شد.

هیئت رئیسه مجلس سوال عبدالله سامری نماینده خرمشهر از وزیر علوم درباره بی توجهی به سوء مدیریت دانشگاه علوم و فنون خرمشهر و فراهم نشدن اعتبارات سال ۹۷ این دانشگاه را اعلام وصول کرد.