جدایی ۵ بازیکن سپیدرود قبل پایان نیم فصل اول لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، پایان مهلت قانونی نقل و انتقالات با جدایی ۵ بازیکن برای سپیدرود رشت همراه بود و از سوی دیگر در این مهلت این تیم موفق به جذب چهار بازیکن جدید با تأیید علی کریمی سرمربی تیم شد.

«علی عزتی کرامت» بازیکن فصل گذشته نفت تهران نخستین بازیکنی بود که به سپیدرود پیوست و در دیدار مقابل نفت آبادان نیز از ابتدا به میدان رفت. همچنین «محمد غلامی» بازیکن فصل قبل سپیدرود که به آلومینیوم اراک پیوسته بود با «رضا معقولی» که در لیست مازاد کریمی قرار داشت معاوضه و مجددا به سپیدرود بازگشت.

همچنین در آخرین ساعات مهلت نقل و انتقالات با منتفی شدن حضور قرضی «مهدی شریفی» بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس «حسین شنانی» بازیکن سابق ملوان و مس رفسنجان بعد از حضور در تمربنات سپیدرود مورد تایید علی کریمی سرمربی تیم سپیدرود قرار گرفت و با این تیم قرارداد امضا کرد.

محمدرضا شریفی بازیکن زیر ۲۳ سال تیم فوتبال نفت تهران نیز با عقد قرارداد به سپیدرود پیوست.

گفتنی است امید سام کن، محمد لطفی و رضا معقولی، محمدرضا خرسندنیا و محسن ایران نژاد نیز ۵ بازیکن جدا شده از تیم سپیدرود قبل پایان نیم فصل اول هستند.