ناکار آمدی سیستم بانکی، از علل عمده بی رونقی کار و فعالیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر کلانتری نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان در اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در دو موضوع اقتصادی به ایراد سخن پرداخت و گفت: جریانات چند ماهه اخیر باز در ارز و طلا و نابسامانی های اقتصادی با همه دردها و رنج هایی که برای مردم ما رقم زد، ولی باعث شد برخی از مسئولان بیش از پیش نسبت به جنگ اقتصادی دشمن، و دست اندرکاران متوجه شدند نمی توان بدون طرح و برنامه جدی با آن مقابله کرد. ولی ای کاش مسئولان اقتصادی ما و به خصوص سیاستگزاران و مدیران بانکی ما توجه ابرفساد این عرصه؛ یعنی ربا خواری هم می شدند؛ ابرفسادی که تولید را تعطیل و یا نیمه تعطیل، اشتغال کند و فاصله طبقاتی را افزایش داده و بسیاری از کاخانه ها و بنگاه های تولیدی را به ورشکستگی کشانده است.

وی افزود: ابرفسادی که در قرآن کریم، جنگ با خدا معرفی شده و در لسان معصومان علیهم السلام به أخبث المکاسب (پلیدترین کاسبی)، شرّالمکاسب و یک درهم آن پلیدتر از هفتاد زنا آن هم با محارم معرفی شده و آن را موجب لعنت خدا و فرشتگان، فراوانی زلزله، هلاکت مردمان، از بین رفتن معروف، نابودی اموال، تعطیل شدن قرض و پیدایش ظلم و ستم دانسته شده است؛ گناه ویرانگری که نکبت و وبال آن، تنها متوجه ربا خوارنیست، بلکه همه رابه نحوی آلوده می کند اگر ربا خواری، امری عادی شود و قبحش بریزد، آن هم با دستگاه های رستمی و دولتی، نه فقط فرد، بلکه جامعه را تباه می کند و به قول برخی از مفسران قرآن در ذیل آیة شریفه 275 بقره «اجتماعی که رباخواری در آن شایع شود و پایه اقتصادش گردد نیز همچون رباخوار، آشفته و ناموزون و سردرگم و نابسامان و مخبّط می گردد؛ زیرا افراد و گروه ربا خوار که مایه و خون اقتصادی را می مکند، پیوسته متورم و درشت می شوند و گروه مولّد و کارگر که چون دست و پای اجتماعند، لاغر و ناتوان. چنین اجتماعی نمی تواند قیام و حرکت اقتصادی، فکری و اخلاقی سالم و ثابت و پیشرو داشته باشد.

وی افزود: مگر نه این است که مال، پایه طبیعی قیام همه جانبه است و اختلال در تولید و توزیع و گردش سالم آن، قیام را مختل و مخبّط می سازد. از یادمان نرود که فلسفه ظهور و بروز انقلاب عظیم اسلامی و هدف اصلی آن، اجرایی شدن احکام نورانی اسلام و مبارزه بی امان با محرمات الهی بود؛ چنان که بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمود: «ما اگر بخواهیم رژیمان رژیم اسلامی باشد و این ادعایی که می کنیم ما مسلم هستیم و ما طرفدار اسلام هستیم و طرفدار رژیم اسلامی هستیم، باید این قدم را بر داریم که مهمش این قدم است که محتوای یک مملکتی اسلامی باشد. هر جایش برویم در مملکت اسلامی رفتیم، نه اینکه وقتی رفتیم بازار، ببینیم بازار همان بازار و همان ربا خوار و همان اجحاف».

حجت الاسلام کلانتری ادامه داد: این امر از مسائل بسیار مهمی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها بر آن تاکید کرده اند. معظم له در جایی فرموده اند: بانکداری اسلامی، مسئله بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را در جامعه بوجود آوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود، فتح فقط فتح قلعه ها و سنگرها نیست.

نماینده مردم استان فارس در ادامه افزود: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیئت دولت، یکی از معضلات بزرگ بانک ها یعنی بنگاهداری آنها هشدار دادند و فرمودند: بانک ها غلط می کنند بنگاهداری کنند این هشدار ایشان مبتنی بر این حقیقت است که وظایف ماهوی بانک ها، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، انتقال وجوه، قبول امکانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مردم و اموری از این قبیل است و نه بنگاه داری و رقابت با بخش خصوصی که امروز به گفته کارشناسان، متأسفانه بانک های کشور، تعداد بسیار زیادی املاک، مستغلّات، واحدهای تولیدی و شرکت ها را در مالکیت خود دارند.

وی تأکید کرد: ناکار آمدی سیستم بانکی، از علل عمده رکود اقتصادی و ضعف تولید و مشکل اشتغال و بی رونقی کار و فعالیت است و علت عمده ناکارآمدی بانک ها هم برخی فعالیت های ربوی و شبهه ناک آن هاست. و صرف نظر از اینکه ضروری است در راه اندازی بانکداری اسلامی، کار مبنایی و بلند مدت انجام شود این مشکل عظیم، یک راه کار روشن کوتاه مدت هم دارد و آن این است که بانک های ما دست از تصدی گری و بنگاه داری بردارند و به جای تملک ساختمان های شیک و مدرن و اداره عریض و طویل، نظارت بر اجرای دقیق عقود اسلامی را جدی بگیرند و برای این منظور جمعی از کارشناسان احکام اسلامی را به استخدام درآورند. با این اقدام، هم جلوی اقدامات ربوی بانک ها گرفته می شود، هم اطمینان مردم به مشروعیت عملیات بانکی تأمین می شود و هم زمینه اشتغال خیل عظیمی از تحصیلکردگان فراهم می آید.