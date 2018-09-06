شدت بیماری آلزایمر با تغییر فصل ارتباط دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه تورنتو کانادا با بررسی داده های مربوط به حدود ۳۴۰۰ بیمار آلزایمری در آمریکا، کانادا و فرانسه دریافتند این گروه از بیماران در فصل تابستان و اوایل پاییز به مراتب توانایی فکری بهتری در مقایسه با زمستان و بهار دارند.

«اندرو لیم»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «به نظر می رسد افزایش منابع کلینیکی مرتبط با زوال عقل در فصل زمستان و اوایل بهار باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد چراکه علائم بیماری در این زمان ها تشدید می شود.»

پژوهشگران دریافتند بهبود در مهارت های شناختی و فکری در تابستان و پاییز مساوی با حدود ۵ سال قبل تر از زوال توانایی فکری است.

محققان همچنین به تغییرات فصلی در میزان پروتئین ها و ژن های مرتبط با آلزایمر در مایع مغزی-نخاعی و مغز پی بردند.

محققان اذعان می کنند این یافته ها می تواند دریچه جدیدی به سوی درمان بیماری آلزایمر بگشاید.