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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۲۷

یافته محققان کانادایی؛

شدت بیماری آلزایمر با تغییر فصل ارتباط دارد

شدت بیماری آلزایمر با تغییر فصل ارتباط دارد

طبق گزارش جدید محققان، توانایی تفکر افراد مبتلا به آلزایمر براساس فصل تغییر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه تورنتو کانادا با بررسی داده های مربوط به حدود ۳۴۰۰ بیمار آلزایمری در آمریکا، کانادا و فرانسه دریافتند این گروه از بیماران در فصل تابستان و اوایل پاییز به مراتب توانایی فکری بهتری در مقایسه با زمستان و بهار دارند.

«اندرو لیم»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «به نظر می رسد افزایش منابع کلینیکی مرتبط با زوال عقل در فصل زمستان و اوایل بهار باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد چراکه علائم بیماری در این زمان ها تشدید می شود.»

پژوهشگران دریافتند بهبود در مهارت های شناختی و فکری در تابستان و پاییز مساوی با حدود ۵ سال قبل تر از زوال توانایی فکری است.

محققان همچنین به تغییرات فصلی در میزان پروتئین ها و ژن های مرتبط با آلزایمر در مایع مغزی-نخاعی و مغز پی بردند.

محققان اذعان می کنند این یافته ها می تواند دریچه جدیدی به سوی درمان بیماری آلزایمر بگشاید.

کد مطلب 4395406

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