تنها راه نجات اسلام و مسلمین حرکت در راه امام(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی صبح پنج شنبه در تجدید میثاق رییس و اعضاء مجلس خبرگان رهبری با آرمان های امام خمینی(ره) طی سخنانی با بیان این که انقلاب اسلامی در آستانه چهل سالگی قرار دارد، گفت: خداوند متعال را شاکرم، که توفیق تجدید میثاق با امام(ره) را به ما عطا کرد.

وی به اشتیاق برای زیارت امام(ره) اشاره کرد و افزود: درباره امام(ره) قصور زیادی داریم، متاسفانه حاج احمد آقا که جعبه سیاه امام(ره) بودند، از بین ما رفتند، ما دوست داشتیم، ایشان عمر طولانی داشته باشد، بسیار ناراحت کننده است، که علی رغم این که سالیان سال در خدمت امام(ره) بودیم، نتوانستیم، آن طور که باید ایشان را بشناسیم.

رییس مجلس خبرگان رهبری با بیان این که پس از ائمه اطهار(ع) امام(ره) در عالم اسلام نظیری نداشت، گفت: می بایست کلاس امام شناسی در حوزه های علمیه تشکیل شود و آثار امام(ره) مطالعه و از برکات معنوی امام(ره) استفاده شویم، متاسفانه در حوزه هم که این همه عالم و فاضل و مجتهد وجود دارد، وجود امام برای بسیاری ناشناخته است به ویژه نسلی که بعد از انقلاب به دنیا آمدند.

باید راه امام را پیش بگیریم

جنتی گفت: متاسفانه ما نتوانستیم، امام(ره) را بشناسیم و من سال گذشته هم گفتم باید در دنیا کرسی امام شناسی راه بیاندازیم و اگر این کار بشود بسیار مهم است، متاسفانه در دانشگاه های خودمان این کار را نکردیم و این خلا موجود است.

رییس مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: اگر بخواهیم امام را بشناسیم باید به کلمات ایشان رجوع کنیم، اکنون هم تنها راه نجات اسلام و مسلمین، حرکت راه امام است و باید پشت سر ایشان حرکت کنیم. ما باید بدانیم امام در همه دنیا عاشقان زیادی دارند، خبرگان باید پیش از همه راه امام را بروند و راه ایشان را پیدا کنند و به جوانان پاکدل دانشگاهی و غیر دانشگاهی معرفی کنند.

وی افزود: توصیه می‌کنم هرچه می توانیم راه امام را پیش بگیریم و ببینیم تا چه حد از نظر سیاسی و معنوی در خط امام هستیم.