جلالی:مطالبه ایران اقدام عملی اروپا در قبال برجام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست مشترک کاظم جلالی رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با پارلمان اروپا که به منظور دیدار و گفتگو با مقامات سیاسی و مسئولان پارلمان اروپا عازم بروکسل شده‌ است با آختن قائم مقام وزیر امور خارجه بلژیک دیدار و گفتگو کرد.

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با پارلمان اروپا در این نشست بر ضرورت واقع‌گرایی در مورد مسائل منطقه و ضرورت حل این مسائل در میان کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت: حل و فصل مسائل منطقه ما صرفا با همکاری کشورهای منطقه حاصل می شود.

وی با اشاره به وضعیت منطقه وحضور تروریست‌ها و اقدامات جنایتکارانه‌ آنها، افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان اصلی تروریسم در مسیر مبارزه با آن همواره پیشگام بوده است.

رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با پارلمان اروپا به دخالت‌های فرامنطقه‌ای در منطقه اشاره کرد و ادامه داد: تضعیف دولت‌ها در منطقه سرآغاز بروز و قدرت گرفتن تروریست‌هاست.

نایب رئیس اتحادیه بین‌المجالس جهانی تاکید کرد: اینکه دم از مبارزه با تروریسم بزنیم اما در عمل اقدام و گامی صادقانه برنداریم راه به جایی نخواهد برد.

نایب رئیس اتحادیه بین‌المجالس جهانی همچنین خواستار اقدامات عملی، جدی و ملموس کشورهای اروپایی در زمینه برجام شد و تصریح کرد: خواست افکار عمومی و مردم در ایران اقدام عملی کشورهای اروپایی در زمینه برجام است.

وی برجام را بزرگترین دستاور سیاست خارجی اروپا دانست و افزود: حفظ این دستاورد صرفا با اتخاذ مواضع سیاسی امکان‌پذیر نیست و باید مواضع عملی در این خصوص اتخاذ شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدام غیرمسئولانه آمریکا در نقض برجام نیز گفت: آمریکا با بی‌مسئولیتی تمام، یک معاهده بین‌المللی را نقض کرد و حقوق بین‌الملل را زیر پاگذاشت و هم اکنون نیز سعی در تخریب روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا دارد و راه‌های مختلفی را برای این مسئله دنبال می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعهدات خود در برجام پایبند بوده و ۱۲ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاییدی بر این امر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام وزیر امور خارجه بلژیک در ابتدای این دیدار از جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگر اصلی در حل مسائل منطقه یاد کرد و گفت: در تمام معادلات منطقه‌ای و تلاش‌های منجر به صلح، ما نیازمند مشارکت و همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی با بیان اینکه بحران یمن و سوریه از دید ما دارای اهمیت بسیار است،‌ تاکید کرد: نقش جمهوری اسلامی ایران در حل این مسئله مهم و اساسی است.

آختن با اشاره به حمایت بلژیک از معاهده بین‌المللی برجام، اظهار داشت: برجام نقش ایران در حل مسائل منطقه را پر رنگ می‌کند و جمهوری اسلامی ایران باید در این توافق بین‌المللی به منافعش دست یابد و در کنار دیگر بازیگران جهانی به ایفای نقش بپردازد.

قائم مقام وزیر امور خارجه بلژیک موضع کشورش را عدم موافقت با تصمیمات یکجانبه واشنگتن برشمرد و تاکید کرد: به دنبال آن هستیم تا خروج آمریکا از برجام را جبران نماییم.

وی ضمن تقدیر از جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماندن در برجام تصریح کرد: ما از ایران به خاطر ماندن در برجام سپاسگزاریم چراکه برنامه ترامپ این بود که ابتدا از برجام خارج شود تا ایران نیز از این توافق خارج شود اما اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بسیار حکیمانه بود.

آختن در پایان تاکید کرد: ما ایران را تحسین می‌کنیم که پاسخ تحریک سیاسی آمریکا را با تحریک سیاسی پاسخ نداد و در برجام باقی ماند.

شایان ذکر است در این دیدار همچنین پیمان سعادت سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلژیک، اتحادیه اروپا و آکردیته در لوکزامبورگ، حضور داشت .