اتخاذ تدابیر لازم برای تنظیم بازار محرم/ذخایر به میزان کافی است

به گزارش خبرنگار مهر مرتضی رضایی در مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و آبزیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سرانه مصرف مرغ در کشور بیش از ۲۹ کیلوگرم است، اظهارداشت: ایران هفتمین تولید کننده گوشت مرغ در جهان است و در تولید تخم مرغ رتبه یازده را دارد.

وی با بیان اینکه نگرانی برای تامین محصولات پروتئینی مردم در ماه محرم نداریم، گفت: نه تنها برای ماه محرم بلکه برای تمام سال پیش بینی تولید انجام شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: همین الان که در ماه شهریور هستیم بیش از ۱۹۰ هزارتن گوشت مرغ تولید می شود؛ نوساناتی که طی روزهای گذشته در قیمت ها وجود داشته بیشتر به دلیل هیجانات بازار بوده تا اینکه بخاطر تغییر در میزان عرضه و تقاضا یا تولید باشد.

رضایی ادامه داد: در زمینه شیر و محصولات لبنی نیز تغییراتی که رخ داده تماما ناشی از شیرخام نیست و تنها بخشی از آن مربوط به شیرخام می شود.

وی اضافه کرد: همه این محصولات در حد کافی و برخی حتی به اندازه مازاد وجود دارد و امکان صادرات آنها فراهم است.

رضایی با اشاره به اینکه برای ایام محرم ممکن است با محدودیت عرضه گوشت قرمز داخلی مواجه شویم، گفت: در همین راستا عرضه گوشت گوساله منجمد و گوشت گرم گوسفندی وارداتی در کنار محصولات داخلی انجام می شود ضمن اینکه گوشت گوساله منجمد وارداتی کیلویی ۲۹ هزارتومان و گوشت گوسفندی وارداتی شقه یا نیم شقه ۳۵ هزارتومان است.

به گفته وی برای کنترل بازار داخل فعلا صادرات دام پرواری که تولیدکننده گوشت است، ممنوع شده البته این سیاست کلان دولت نیست و برای ثبات قیمت ها این کار انجام شده اما صادرات گاو شیری و دام های دیگر برقرار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اقدامات دولت برای مقابله با تحریم های اقتصادی کشور، با بیان اینکه دولت به مقدار کافی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده ها و مواد اولیه تولید تدارک دیده است، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر خود را تامین کرده و به اندازه کافی است.

رضایی تصریح کرد: صنعت دام و طیور و محصولات آن تابع عرضه و تقاضا است اما این به معنای رهاسازی بازار نیست، اگر قیمت ها در دامنه منطقی باشد دولت و دستگاه های منطقی وارد نمی شوند، قیمت باید به اندازه قیمت تمام شده تولید با احتساب ۵ تا ۱۰ درصد سود برای تولید کننده(بسته به نوع محصول) باشد، اگر بیشتر از این شود دولت و دستگاه های نظارتی به بازار ورود خواهند کرد.