وزیر خارجه چین امروز به پاکستان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، «وانگ ئی» وزیر خارجه چین امروز (جمعه) طی سفری ۳ روزه، وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان می شود.

وی در این سفر با «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان و سایر مقامات این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

به گفته «لوکانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین، وانگ ئی در این سفر در مورد مسائل منطقه ای با مقامات پاکستانی گفتگو خواهد پرداخت.

لوکانگ همچنین گفت: چین و پاکستان در هر زمانی شرکای استراتژیک یکدیگر خواهند ماند. همکاری های توسعه ای و اقتصادی بین طرفین ادامه دارد و نتایج مثبت کریدور اقتصادی چین- پاکستان نیز در حال نمایان شدن است.

لازم به ذکر است که سفر وزیر خارجه چین در حالی به پاکستان صورت می گیرد که دو روز گذشته نیز «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا به پاکستان سفر و با «عمران خان» نخست وزیر و سایر مقامات پاکستان دیدار و گفتگو کرد.