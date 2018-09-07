  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

وزیر خارجه چین امروز به پاکستان سفر می کند

وزیر خارجه چین امروز به پاکستان سفر می کند

وزیر خارجه چین امروز طی سفری ۳ روزه، وارد «اسلام آباد» پایتخت پاکستان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، «وانگ ئی» وزیر خارجه چین امروز (جمعه) طی سفری ۳ روزه، وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان می شود.

وی در این سفر با «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان و سایر مقامات این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

به گفته «لوکانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین، وانگ ئی در این سفر در مورد مسائل منطقه ای با مقامات پاکستانی گفتگو خواهد پرداخت.

لوکانگ همچنین گفت: چین و پاکستان در هر زمانی شرکای استراتژیک یکدیگر خواهند ماند. همکاری های توسعه ای و اقتصادی بین طرفین ادامه دارد و نتایج مثبت کریدور اقتصادی چین- پاکستان نیز در حال نمایان شدن است.

لازم به ذکر است که سفر وزیر خارجه چین در حالی به پاکستان صورت می گیرد که دو روز گذشته نیز «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا به پاکستان سفر و با «عمران خان» نخست وزیر و سایر مقامات پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 4396292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها