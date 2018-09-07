مردم نگران سلامت در مصرف مرغ نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علی صفر ماکنعلی اظهار داشت: گاهی در فضای مجازی مطالبی منتشر می‌شود که هیچ پایه علمی ندارد و به طور مثال به مردم توصیه می شود که بخاطر استفاده از هورمون در صنعت طیور، مردم از مصرف بخش هایی از مرغ نظیر بال، گردن و پای مرغ خودداری کنند؛ درحالیکه این قسمت ها کاملا قابلیت مصرف برای انسان را دارد و استفاده از آن هیچ مخاطره ای ندارد.

وی یادآور شد: اساسا استفاده از موادی نظیر هورمون در صنعت طیور امکان پذیر نیست و این حرف ها که نشات گرفته از حرف های بدون مبنای علمی است که دانسته یا نادانسته برای آسیب رساندن به بخشی در زنجیره تولید صنعت طیور منتشر می شود و مردم نباید به این صحبت ها توجه کنند.

ماکنعلی همچنین با اشاره به برنامه های سازمان دامپزشکی برای مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گفت: از آبان سال گذشته که این بیماری در بخش های وسیعی از کشور ایجاد شد، برنامه های عملیاتی خود را در ۵ محور شامل رصد و پایش، تشخیص، معیارهای کنترلی، آموزش و ارزیابی مراقبت با مشورت مجامع ذی‌صلاح به روز کردیم و ضمن آموزش بیش از سه هزار نفر از فعالان این صنعت، سامانه های تشخیصی را در ۱۴ استان کشور نهادینه کرده و با تمهیدات لازم اندیشیده شده که امیدواریم در موج سال ۹۷-۹۸ بحرانی به نام آنفلوانزای پرندگان نداشته باشیم.

وی افزود: با این وجود ممکن است ۱۰ تا ۲۰ درصد تلفات سال قبل در سال جاری هم تکرار شود؛ اما پیش بینی ما این است که با توجه به شناسایی ویروس های در گردش، هدفمند کردن واکسیناسیون در مناطق خاص، هدایت مرغداری های مناطق پرخطر به کم خطر و برخورد با مرغداری های غیر مجاز این بیماری کنترل شود و موج ۹۸-۹۹ دیگر با این بیماری که هزینه زیادی به ما تحمیل کرد به عنوان موضوع عادی و غیرحاد برخورد شود.

معاون سازمان دامپزشکی کشور همچنین با بیان اینکه امسال شرایط شیوع این بیماری عادی است و تعداد کانونهای آلوده امسال نسبت به سال قبل ۹۵ درصد کاهش یافته است، ادامه داد: خسارت تمام مرغدارانی که تولیداتشان در قالب سیستم رضد و پایش معدوم شده بود، به طور کامل تا پااین سال قبل توسط شرکت های بیمه پرداخت شده است و جمعیت مرغ تخم‌گذار امسال نسبت به سال قبل ۸ درصد افزایش یافته است.