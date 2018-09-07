سفر رئیس جمهور به عسلویه هیچ سودی برای مردم این شهرستان نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی هاشمی نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با ذکر این سخن از امام باقر(ع) که فرمودند کامل‌ترین ایمان برای شخص مومن آن است که اخلاقش از همه نیک‌تر باشد اظهار داشت: برخی افراد به مبانی دینی پایبندند و به دستورات دینی مقید هستند اما در اخلاق معاشرتی کم دارند، نداشتن اخلاق نقیصه ای بزرگ در ایمان است.

وی همچنین با ذکر این فرمایش پیامبر اسلام که فرمود «از ویژگی مومن این است که اهل تملق نیست»، اضافه کرد: چاپلوسی و تملق برای مومن نهی شده مگر در راه فراگیری علم که در این راه تملق و چاپلوسی ایرادی ندارد.

هاشمی‌نژاد خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی مومن از نگاه پیامبر این است که خدا از مومن ضعیف خشمناک است. آن کسی که نهی از منکر نمی‌کند خدا از او خشمناک است، نهی منکر تنها با تندی و خشم نیست با زبان نرم و متانت باید نهی از منکر کرد، این وظیفه برعهده آحاد مردم مسلمان است.

لزوم عملکرد بهتر دولت در حوزه اقتصادی

امام جمعه عسلویه به فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که فرمودند: در موضوعات اقتصادی باید قوی پرحجم و با کیفیت کارکرد و باید خلاءها را پر کرد. مسئولان روز و شب نشناسند، دردمند باشند و مشکلات را با وجود لمس کنند. مشکلات اقتصادی مردم امروز سنگین است و تعداد کثیری از مردم سخت گرفتارند.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب در خصوص مذاکره با اروپا فرمودند که مذاکره با آنها قطع نشود اما در مورد برجام و مسایل اقتصادی از آنها قطع امید کنید. با نگاه شک آلود به حرف‌ها و وعده‌های آنها نگاه کنید و از صحبت‌های آنها اعتماد حاصل نمی‌شود. منتظر بسته‌های آنها نمانید و خودتان آستین بالا بزنید و کار کنید.

هاشمی نژاد با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم گفت: این ایام را پیشاپیش تسلیت عرض می‌کنم. برنامه‌های عزاداری نسبتا خوب در شهرستان برگزار می‌شود و باید با توجه اعتقاد و علاقه ویژه به امام حسین (ع) عزاداری کنید.

وی تصریح کرد: اهداف بلند آن حضرت را دنبال کنید و منبری‌ها و سخنرانان انگیزه و اهداف عالی امام حسین را بیان کنند تا درس های عاشورا را بشناسیم. اول پای منبر بنشینیم بعد در هیئت و عزاداری شرکت کنیم. کسانی که هیئتی شدند، از منابر هیئتی شدند. منبر مقدس است.

آلودگی‌ها در عسلویه کنترل شود

امام جمعه عسلویه با اشاره به سفر رئیس جمهور به عسلویه گفت: متاسفانه این سفر ثمری برای شهرستان نداشت. اگر به وزیر دستور اکید بدهند که بیکاران شهرستان را مشغول کنند یا اگر دستور دهند فلرها را خاموش کنند و آلودگی را کنترل کنند، این ارزش دارد و این برای مردم فایده دارد.

وی افزود: اینکه قرارداد ببندند در خوزستان یا جای دیگر کاری انجام شود، چرا این مسائل برای عسلویه نباشد و فلرها کنترل نشود؟ شما که آمدید شهرستان برای رفع آلودگی کار نکردید. باید دستور بدهید این آلودگی کنترل شود.

لزوم رفع بیکاری در عسلویه

هاشمی‌نژاد با تاکید بر اینکه حضور رئیس جمهور باید برای شهرستان برکات داشته باشد، افزود: اگر قرار است دردی از این شهرستان دوا شود، رفع آلودگی و بیکاری است. دستور بدهید و برخورد کنید که چرا انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: این سفر نتیجه خوبی برای شهرستان نداشت و صدای مردم که ما می گوییم بشنوند و فکری به حال مردم کنند. جوانان بیکار مشغول شوند. این سفره باید بهره‌ای برای جوانان این شهرستان و این استان داشته باشد. اینکه فقط نورچشمی‌ها مشغول شوند بی‌انصافی است.



امام جمعه عسلویه سالروز ارتحال آیت الله طالقانی اولین امام جمعه تهران را گرامی داشت و وی را مجاهدی نستوه دانست و گفت: وی مجاهدی بود که برای پیروزی انقلاب زحمت کشیدند و سهم بزرگی داشتند.