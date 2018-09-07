مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری از ابلاغ مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری از سوی رئیس جمهور خبر داد.

وی گفت: در سال گذشته ۵۶ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کم کرده‌ایم، ‌ یعنی دو و نیم درصدی که منهای آموزش و پرورش طبق ماده ٢٨ قانون برنامه ششم مکلف بوده‌ایم، کم کنیم، شاغلان در دولت را کاهش داده‌ایم. این در حالی است که در جهت ایجاد عدالت، ‌ برای مناطقی که نیازمندی بیشتری داشته‌اند، طبق قانون نیروی انسانی مورد نیاز را تامین کرده‌ایم.

در سال ۱۳۹۳ و بر اساس تجربیات سابق، برنامه اصلاح نظام اداری را برای یک دوره سه ساله از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۳۹۶ در هشت محور اجرا کردیم. در بخش توسعه دولت الکترونیک جایگاه ما در سطح جهانی از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا پیدا کرد و باهدف‌گذاری تعریف شده، اکنون جلوتر از رتبه اعلام شده هستیم و در هدف‌گذاری بعدی در برنامه جدید باید بتوانیم در پایان فعالیت دولت دوازدهم تمام خدمات کشور را به‌صورت الکترونیک انجام دهیم که هیچ خدمتی غیرالکترونیکی نباشد.