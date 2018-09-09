به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فیلم مستند «لوتوس» به کارگردانی محمدرضا وطن‌دوست در سومین حضور بین‌المللی خود، در بخش رقابتی جشنواره‌ بین‌المللی فیلم «لس‌آنجلس» آمریکا به نمایش درمی‌آید و در صورت برنده شدن، ورودی جایزه اسکار ۲۰۱۹ را کسب خواهد کرد.

مستند «لوتوس» تنها نماینده سینمای مستند ایران در بیست و چهارمین دوره‌ جشنواره بین‌المللی فیلم «لس‌آنجلس LA Film Festival» است که از تاریخ ۲۰ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۹ شهریور تا ۶ مهرماه ۹۷ برگزار می‌شود.

برنامه‌ نمایش این فیلم برای ۲ نوبت و در روزهای یکم و دوم مهرماه پیش‌بینی شده است.

جشنواره بین‌المللی فیلم «لس‌آنجلس» از جشنواره‎‌های مهم و بزرگ سینمایی آمریکا و یک پلتفرم برتر برای آثار جدید از داستان‌پردازان مستقل، نوظهور و امیدوارانه با صداهای منحصر به فرد و نوآورانه است که توسط نهاد سینمای مستقل برپا می‌شود.

جنیفر کوچیز مدیر جشنواره «لس‌آنجلس» در این ارتباط می‌گوید: هدف ما یافتن صداهای جدید و تازه از جغرافیا و فرهنگ مختلف و خاص است.

پیش از این «لوتوس» در اولین حضور بین‌المللی خود در بخش رقابتی جشنواره‌ مستند «شفیلد» انگلستان و در دومین حضور جهانی‌اش در بخش رقابتی جشنواره‌ بین‌المللی فیلم «سروینو» ایتالیا به نمایش درآمد.

این فیلم در اولین نمایش ملی خود نیز در سه بخش رقابتی یازدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» حضور داشت و تندیس فیروزه‌ای ویژه‌ی هیات داوران برای بهترین فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره را دریافت کرد. در دهمین جشن مستقل سینمای مستند هم کاندیدای بهترین فیلم و بهترین کارگردانی بود و تندیس شیر سنگی بهترین فیلم را دریافت کرد و همچنین کاندیدای بهترین کارگردانی در بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران نیز بود.

در این مستند داستانی، زندگی پیرزنی را می‌بینیم که ۱۲ سال در انتظار مجوز ورود به جزیره نشسته است تا به دیدار تنها ساکن آن برود ... .

جشنواره بین‌المللی فیلم «لس‌آنجلس» از تاریخ ۲۰ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ (‌۲۹ شهریور تا ۶ مهر ۹۷) در کالیفرنیا آمریکا برگزار می‌شود.