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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

در ماه اوت؛

واردات نفت چین افزایش یافت/بازگشت پالایشگران خصوصی به بازار

واردات نفت چین افزایش یافت/بازگشت پالایشگران خصوصی به بازار

واردات نفت چین در ماه اوت امسال ۶.۵ درصد افزایش یافت، زیرا پالایشگران خصوصی این کشور به بازار بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، واردات نفت خام چین در ماه اوت امسال ۶.۵ درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافت و به بالاترین حد از ماه مه امسال تاکنون رسید.

طبق اعلام اداره کل گمرک چین، مجموع محموله‌های نفت دریافتی چین در ماه اوت امسال به ۳۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تن، معادل ۹ میلیون و ۴۰ هزار بشکه در روز رسید.

واردات نفت چین در ماه اوت پارسال، ۸ میلیون بشکه در روز و در ماه ژوئیه امسال، ۸ میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه در روز بود.

پالایشگران مستقل چینی در ماه‌های آغاز سال جاری میلادی خرید نفت خود را مهار کرده بودند، اما افزایش قیمت سوخت و بهبود سود پالایشی سبب شد فعالیت این پالایشگران بیشتر شود. همچنین پایان دوره عملیات تعمیر و نگهداری در فصل تابستان، از دیگر عوامل افزایش فعالیت این پالایشگران بود.

کد مطلب 4398237

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