واقعه غدیر فراتر از یک رخداد تاریخی است/سنگر ولایت نجات بخش انسان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کاظم صدیقی عصر یکشنبه در همایش منادیان غدیر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: موضوع غدیر فقط یک حادثه تاریخی در دنیای بشریت نیست، بلکه جریان یافتن توحید در عالم بشریت می باشد و ولایت هم ظهور و مظهر و مجری توحید است.

دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر و امام جمعه موقت تهران افزود: تمامی مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران باید روش، منش و منشور حضرت علی(ع) را در برخوردشان با مردم و وظایفشان سرلوحه کار قرار دهند و از تشریفات و اشرافی گری که موجب لطمه زدن به نظام و دوری جستن مردم از آنها می‌شود، پرهیز کنند. همه ما در برابر امیرالمومنین(ع) شرمنده هستیم، چون نتوانستیم وظیفه خود را در مقابل مردم و نظام به خوبی انجام دهیم.

غدیر و ولایت، جریان یافتن توحید در عالم بشریت است

وی خاطرنشان کرد: غدیر و ولایت، در حقیقت جریان یافتن توحید در عالم بشریت است، لذا مساله غدیر صرفا یک حادثه تاریخی به شمار نمی رود و فراتر از آن است.

دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر و امام جمعه موقت تهران ادامه داد: امیرالمومنین(ع) هیأتی از حاکمیت صحیح در جهان بشریت برقرار و الگوی حاکمیت برخوردار از همه ارزش های انسانی و حاکمیت علوی را پیش روی ما قرار داد.

صدیقی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به روایتی از حضرت علی(ع) هنگامی که با یک فقیر مسیحی مواجه شدند، اظهار داشت: امیرالمومنین(ع) فرمودند؛ عجیب است که کسی تا جوان بوده از او کار کشیده شده و حالا در نظام اسلامی آن که انرژی و جوانی اش تمام شده، باید محکوم به فقر و گدایی شود.

حکومت علوی فقر را ننگ می داند

در خانه‌هایمان نشسته ایم، غافل از هجوم فرهنگی و اقتصادی دشمن، در این جنگ اقتصادی برخی از مسئولان سستی کرده‌اند. دشمنان تا داخل خانه ها رخنه و جوانان را خلع سلاح کرده اند. پرچمدار غدیر باید قوی، خداترس و عاقبت نگر باشد. دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر و امام جمعه موقت تهران ادامه داد: این نوع نگاه حکومتی را جز در منش و رفتار حضرت علی (ع) کجا سراغ دارید؟ در حکومت امیرالمومنین(ع) فقر ننگ است. اگر مسئولین جامعه ما در همه سطوح با مردم این طور هماهنگ بودند و آنها هم حقوقی همانند مردم عادی می‌گرفتند آیا این وضع امروز پیش می آمد؟

صدیقی با اشاره به هجمه های فرهنگی دشمن با هدف قرار دادن جامعه جوان بیان داشت: در خانه‌هایمان نشسته ایم، غافل از هجوم فرهنگی و اقتصادی که دشمن بر ما وارد کرده است، در این جنگ اقتصادی برخی از مسئولان هم سستی کرده‌اند. دشمنان تا داخل خانه های ما رخنه کرده و جوانان را نیز خلع سلاح کرده اند. همه ما بایستی بدانیم که پرچمدار غدیر باید قوی، خداترس و عاقبت نگر باشد.

مسئولان منشور امیرالمومنین(ع) خطاب به مالک اشتر را پیاده سازی کنند

دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر و امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران باید منشور حضرت علی(ع) را خطاب به مالک اشتر اجرا کنند، چنین منشور سیاسی و قضایی با این جامعیت و کاربردی بودن در طول تاریخ بشریت بی‌نظیر است.

وی تاکید کرد: مسئولین باید پرچم غدیر را در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها و مراکز آموزشی در میان جوانان بالا ببرند و نسل جوان را در سنگر ولایت مستقر کنند، چرا که تنها راه نجات ما راه امیر المومنین علی ابن ابیطالب(ع) است.