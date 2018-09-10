به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی قائمشهر حریف هفته ششم تیم فوتبال پرسپولیس به منظور آمادگی جهت این دیدار تمریناتش را در ورزشگاه کارگران تهران دنبال می‌کند.

شاگردان جواد نکونام که در حال حاضر با ۵ امتیاز از ۵ بازی در رده سیزدهم جدول قرار دارند، امیدوارند تا با امتیازات احتمالی که از این دیدار عقب افتاده می‌گیرند چند پله صعود در جدول رده بندی را تجربه کنند.

نساجی در حالی برای دیدار با سرخ پوشان آماده می‌شود که هیچ بازیکن محروم و مصدومی در اردوی آنها نیست و نکونام برای این دیدار می‌تواند روی همه داشته‌هایش حساب کند.

این بازی از ساعت ۲۰:۳۰ روز چهارشنبه ۲۱ شهریور در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.