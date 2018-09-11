نظارت جدی توسط بازرسین از بازار انجام می شود/آغاز نمایشگاه پاییزه

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مسلمی شامگاه دوشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه پاییزه، به برپایی نمایشگاه پاییزه در استان زنجان اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه در آستانه سال تحصیلی جدید از ۱۹ شهریورماه آغازشده است.

وی اظهار کرد: شهروندان زنجانی تا ۲۳ شهریورماه می‌توانند از این نمایشگاه بازدید و لوازم موردنیاز خود را تهیه کنند.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: استان‌های فارس، البرز، قم، کرمانشاه، تهران، آذربایجان غربی و شرقی و زنجان محصولات خود را در قالب ۸۵ غرفه و در هزار و ۷۰۰ متر فضا به نمایش گذاشته‌اند و در این نمایشگاه انواع لوازم‌التحریر، نوشت‌افزار، کیف و کفش، روپوش مدرسه، پوشاک عرضه می‌شود.

مسلمی تأکید کرد: با توجه به اینکه تقاضا برای کالاهایی همچون کیف و کفش و نوشت‌افزار و دانش آموزان زیاد است با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه این نمایشگاه برپا می‌شود.

وی بابیان اینکه در ایام بازگشایی مدارس تقاضا برای برخی از اقلام و کالاها زیاد است، گفت: با همراهی اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی و اتحادیه نظارت بر واحدهای عرضه کالا انجام می‌شود.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: با توجه به اینکه تغییراتی را در برخی از اقلام و کالاها راداریم نظارت جدی توسط بازرسین از بازار و نمایشگاه انجام خواهد گرفت.