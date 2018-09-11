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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

رئیس اداره بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان زنجان:

نظارت جدی توسط بازرسین از بازار انجام می شود/آغاز نمایشگاه پاییزه

نظارت جدی توسط بازرسین از بازار انجام می شود/آغاز نمایشگاه پاییزه

زنجان-رئیس اداره بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان زنجان گفت: باتوجه به اینکه تغییراتی را در برخی از اقلام و کالاها را داریم نظارت جدی توسط بازرسین از بازار انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مسلمی شامگاه دوشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه پاییزه، به برپایی نمایشگاه پاییزه در استان زنجان اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه در آستانه سال تحصیلی جدید  از ۱۹ شهریورماه آغازشده است.

وی اظهار کرد: شهروندان زنجانی تا ۲۳ شهریورماه می‌توانند از این نمایشگاه بازدید و لوازم موردنیاز خود را تهیه کنند.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: استان‌های فارس، البرز، قم، کرمانشاه، تهران، آذربایجان غربی و شرقی و زنجان محصولات خود را در قالب ۸۵ غرفه و در هزار و ۷۰۰ متر فضا به نمایش گذاشته‌اند و در این نمایشگاه انواع لوازم‌التحریر، نوشت‌افزار، کیف و کفش، روپوش مدرسه، پوشاک عرضه می‌شود.

مسلمی تأکید کرد: با توجه به اینکه تقاضا برای کالاهایی  همچون کیف و کفش و نوشت‌افزار و دانش آموزان زیاد است با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه این نمایشگاه برپا می‌شود.

وی  بابیان اینکه در ایام بازگشایی مدارس تقاضا برای برخی از اقلام و کالاها زیاد است، گفت: با همراهی اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی و اتحادیه  نظارت بر واحدهای عرضه کالا انجام می‌شود.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: با توجه به اینکه تغییراتی را در برخی از اقلام و کالاها راداریم نظارت جدی توسط بازرسین از بازار و نمایشگاه انجام  خواهد گرفت.

کد مطلب 4399838

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