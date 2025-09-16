آغاز به کار نمایشگاه فروش پاییزه کرمانشاه ویژه بازگشایی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روزهای پایانی شهریورماه و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در کرمانشاه آغاز به کار کرد.



این نمایشگاه که از ۲۵ شهریورماه فعالیت خود را در محل نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه آغاز کرده، تا ۳۰ شهریورماه ادامه خواهد داشت و به‌طور ویژه با هدف تأمین نیازهای دانش‌آموزان و خانواده‌ها در زمینه تهیه ملزومات سال تحصیلی برگزار می‌شود.



در این نمایشگاه مجموعه‌ای متنوع از اقلام پرمصرف در آستانه بازگشایی مدارس عرضه شده که شامل نوشت‌افزار، پوشاک دانش‌آموزی، کیف و کفش و همچنین مواد غذایی است. برپایی چنین رویدادی علاوه بر تسهیل دسترسی خانواده‌ها به کالاهای مورد نیاز، فرصت مناسبی برای تهیه اجناس با قیمت‌های رقابتی و کیفیت مطلوب نیز فراهم کرده است.



غرفه‌های مختلفی در این نمایشگاه برای عرضه اجناس تدارک دیده شده و با توجه به حضور گسترده تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا، خانواده‌ها می‌توانند با تنوع قابل‌توجه در انتخاب مواجه باشند. به‌ویژه در بخش نوشت‌افزار، محصولات متنوعی برای مقاطع تحصیلی مختلف دانش‌آموزان ارائه می‌شود که در کنار سایر کالاها همچون پوشاک مدرسه و کیف و کفش، پاسخگوی نیاز گسترده خانواده‌ها خواهد بود.



زمان بازدید عمومی از این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ اعلام شده است و شهروندان می‌توانند در این ساعات با حضور در محل نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه نسبت به خرید اقلام مورد نیاز اقدام کنند.



بر اساس اعلام برگزارکنندگان، استقبال اولیه خانواده‌ها از نخستین روزهای این نمایشگاه چشمگیر بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان زمان برگزاری نیز شاهد حضور گسترده دانش‌آموزان و والدین در این رویداد باشیم.