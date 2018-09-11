به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با اقداماتصورت گرفته در جهت رفاه حال هواداران، شرایطی فراهم آمده است تا از این پس امکان تهیه بلیت بازی‌های پرسپولیس در لیگ برتر به شکل الکترونیک فراهم آید.

بر این اساس از صبح امروز سه شنبه، امکان خرید بلیت بازی با نساجی قائمشهر از طریق سایت فراهم شده است. هواداران در صورت در اختیار داشتن کارت بانکی دارای رمز دوم می توانند با مراجعه به سایت خرید بلیت نسبت به تهیه آن در جایگاه مورد نظر خود اقدام کنند و ضمن ارائه کد ملی خویش، پس از تکمیل فرایند خرید کد پیگیری دریافت خواهند نمود.

هواداران به منظور حضور در ورزشگاه حتما باید این کد پیگیری و کارت ملی خود را همراه داشته باشند تا بلیت بازی را دریافت کنند.

عرضه بلیت این بازی علاوه بر این در گیشه های فروش بلیت ورزشگاه آزادی هم انجام خواهد شد و علاقه مندان برای حضور در این بازی و حمایت از سرخپوشان، می توانند از این طریق هم اقدام نمایند.