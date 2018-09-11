به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده ضمن اعلام خبر حل مشکل این سایت ها، گفت: عصر دیروز جلسه ای با حضور رییس، قائم مقام و معاونان سازمان هواپیمایی کشوری، رییس هیات مدیره و مدیر عامل و معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از مدیران سایت های اینترنتی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مسائل سایت هایی که به دلایلی موجب قطع دسترسی آنها به سیستم فروش بلیت ایران ایر شده بود مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم اهتمام بیشتر در خدمات رسانی و تسهیل استفاده متقاضیان از امکانات بخش هوایی تاکید شد.

جعفرزاده گفت: در این جلسه همچنین بر نظارت دقیق بر نحوه توزیع بلیت این شرکت، ارائه سرویس های قابل قبول و مورد انتظار مردم، رعایت دقیق توصیه های سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه ملاک نرخ های ارائه شده توسط سایت های اینترنتی، کلاس نرخی است که این شرکت ارائه می کند تاکید شد.

وی گفت: هر گونه ارائه بلیت هواپیما با نرخی خارج از چارچوب تعیین شده توسط شرکت تخلف محسوب شده و برابر با مقررات برخورد خواهد شد. بنابراین ضروری است سایت ها همزمان و بدون وقفه هر گونه تغییر نرخ را هماهنگ و همزمان با نرخ اعلامی شرکت روی خروجی قرار دهند. که این موضوع مستلزم مدیریت قوی در بخش های تکنیکی و فنی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهارداشت: از مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی خواسته شد تا دسترسی این سایت ها مجددا از امروز برقرار شود.

دیروز مدیر یکی از سایت های فروش آنلاین بلیت هواپیما به خبرنگار مهر گفته بود: « ایران‌ایر فرافکنی می‌کند/خودشان گرانفروشی کردند و به نام ما زدند».