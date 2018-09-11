گردهمایی اپلیکیشن نویسان سیستم عامل IOS برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگسرای فناوری اطلاعات، سومین دوره همایش «توسعه دهندگان iOS ایران» با حضور جمعی از برترین و موفق‌ترین برنامه‌ نویسان و بازی ‌سازان کشور و با همکاری فرهنگسرای فناوری اطلاعات، جمعه ۲۳ شهریورماه برگزار می‌شود.

در این همایش برنامه‌ نویسان و اپلیکیشن نویسان سیستم عامل اپل (IOS ) دانش و تجربه خود را باهم به اشتراک می گذارند.

در این رویداد یک روزه شرکت کنندگان با پیچ و خم های شروع برنامه نویسی iOS، رازهای موفقیت، روش های فروش و عرضه برنامه های تولید شده آشنا می شوند. برگزاری پنل های گفتگو با برنامه نویسان و بازی سازان مطرح کشور و کارگاههای تخصصی از بخش های مختلف این همایش است.

سومین دوره همایش «توسعه دهندگان iOS ایران» با حضور دانش آموزان و دانشجویان علاقه مند به برنامه نویسی، برنامه نویسان اندروید و iOS، مدیران کسب وکار و دیگر علاقه مندان به این حوزه در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار می شود.