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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۲۶

گزارش تمرین امروز استقلال؛

از جلسه شفر با فتحی تا بازگشت طارق همام به تمرین

از جلسه شفر با فتحی تا بازگشت طارق همام به تمرین

سرپرست باشگاه استقلال در تمرین عصر امروز حاضر شد و جلسه‌ای را با وینفرد شفر برگزار کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، تمرین عصر امروز استقلال از ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه در زمین مجموعه ورزشی صنایع دفاع برگازر شد.

* قبل از شروع تمرین وینفرد شفر دقایقی با بازیکنانش صحبت کرد و سپس کولی دستیارش برنامه های تمرینی را برای بازیکنان اعلام کرد.

* پس از صحبت های شفر و کولی، بازیکنان زیر نظر فیلیپ مربی بدنساز، بدنهای خود را گرم کردند. سپس به انجام کارهای سرعتی و کششی پرداختند و در آیتم بعدی مرور کارهای تاکتیکی در دستور کار بازیکنان استقلال بود.

* تمرین بعدی اختصاص به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور داشت و بخش پایانی تمرین هم یک فوتبال درون تیمی در نیمی از زمین بود که شفر از بازیکنانش می خواست با دقت این تمرین را برگزار کنند.

* با توجه به اینکه آبی پوشان صبح امروز هم تمرین کرده بودند سرمربی استقلال تمرین عصر را در زمان کمتری برگزار کرد تا بازیکنان دچار آسیب دیدگی نشوند.

* سرپرست باشگاه اتستقلال در تمرین حضور پیدا کرد و دقایقی هم با وینفرد شفر به طور اختصاصی جلسه ای را برگزار کرد.

* طارق همام که بعد از شکست استقلال برابر السد از تیم جدا و در اردوی تیم ملی عراق حضور پیدا کرده بود عصر امروز بعد از دو هفته اولین تمرین خود را با آبی پوشان انجام داد.

* نصرالله عبداللهی سرپرست سابق تیم در تمرین حاضر شد که مورد استقبال کادر فنی و بازیکنان قرار گرتف.

* سیدمهدی رحمتی، خسرو حیدری دقایقی با امیرحسین فتحی به طور اختصاصی صحبت کردند.

* تمرین آبی پوشان پس از ۷۵ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا جهت دیدار برابر السد تمرینات خود را در مجموعه ورزشی صنایع دفاع پیگیری خواهد کرد.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز دوشنبه ۲۶ شهریورماه در ساعت ۲۰:۳۰ در دوحه قطر به مصاف السد خواهد رفت.

کد مطلب 4400714

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