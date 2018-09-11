از جلسه شفر با فتحی تا بازگشت طارق همام به تمرین

به گزارش خبرنگارمهر، تمرین عصر امروز استقلال از ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه در زمین مجموعه ورزشی صنایع دفاع برگازر شد.

* قبل از شروع تمرین وینفرد شفر دقایقی با بازیکنانش صحبت کرد و سپس کولی دستیارش برنامه های تمرینی را برای بازیکنان اعلام کرد.

* پس از صحبت های شفر و کولی، بازیکنان زیر نظر فیلیپ مربی بدنساز، بدنهای خود را گرم کردند. سپس به انجام کارهای سرعتی و کششی پرداختند و در آیتم بعدی مرور کارهای تاکتیکی در دستور کار بازیکنان استقلال بود.

* تمرین بعدی اختصاص به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور داشت و بخش پایانی تمرین هم یک فوتبال درون تیمی در نیمی از زمین بود که شفر از بازیکنانش می خواست با دقت این تمرین را برگزار کنند.

* با توجه به اینکه آبی پوشان صبح امروز هم تمرین کرده بودند سرمربی استقلال تمرین عصر را در زمان کمتری برگزار کرد تا بازیکنان دچار آسیب دیدگی نشوند.

* سرپرست باشگاه اتستقلال در تمرین حضور پیدا کرد و دقایقی هم با وینفرد شفر به طور اختصاصی جلسه ای را برگزار کرد.

* طارق همام که بعد از شکست استقلال برابر السد از تیم جدا و در اردوی تیم ملی عراق حضور پیدا کرده بود عصر امروز بعد از دو هفته اولین تمرین خود را با آبی پوشان انجام داد.

* نصرالله عبداللهی سرپرست سابق تیم در تمرین حاضر شد که مورد استقبال کادر فنی و بازیکنان قرار گرتف.

* سیدمهدی رحمتی، خسرو حیدری دقایقی با امیرحسین فتحی به طور اختصاصی صحبت کردند.

* تمرین آبی پوشان پس از ۷۵ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا جهت دیدار برابر السد تمرینات خود را در مجموعه ورزشی صنایع دفاع پیگیری خواهد کرد.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز دوشنبه ۲۶ شهریورماه در ساعت ۲۰:۳۰ در دوحه قطر به مصاف السد خواهد رفت.