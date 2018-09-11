۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۱۲

حجت‌الاسلام جلیلی صفت:

جامعه ایران تن به خواسته‌های استکباری آمریکا نمی‌دهد

جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره خواسته‌های استکباری آمریکا تاکید کرد که ملت ایران تن به این خواسته‌ها نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام احمد جلیلی صفت جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش امروز در مراسم دهه نخست محرم و سوگواری سالار شهیدان اباعبدالله الحسین با اشاره به شرایط حاکم در سلسله بنی امیه، گفت: در زمان حاکمیت یزید دین در شرایطی قرار گرفته بود که منکرها معروف و معروف ها منکر شده بود و بر تن دین لباس وارونه کرده بودند.

وی ایجاد بصیرت دینی، آشنایی با دین و اگاهی در مردم را سه دلیل قیام امام حسین (ع) عنوان و تصریح کرد: بر اساس منابع تاریخی، در واقعه کربلا، عبیدالله بن زیاد به سپاهیانش دستور داده بود که امام حسین(ع) یا باید تسلیم گردد و یا به جنگ تَن دهد. امام حسین(ع) روز عاشورا در خطبه‌ای در مقابل لشکریان عمر سعد فرمودند که مرا بین دو امر نگاه داشته‌اید، شمشیر کشیدن و یا ذلّت و خواری، «هیهات منّا الذلّة» محال است تَن به ذلّت دهیم.

وی همچنین ضمن اشاره به ضرورت جهت گیری هیات و دسته جات عزاداری اباعبدالله حسین (ع) گفت: رژیم طاغوت با عزاداری و روضه مخالفتی نداشت، مشکل آنها با جهت‌گیری حاکم بر دسته‌جات عزاداری بود و همین مسئله هم پاشنه آشیل آن‌ها شد.

حجت‌الاسلام جلیلی صفت با تاکید بر اینکه جامعه ایران تن به ذلت در مقابل خواسته استکباری آمریکا نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: استکبار به سرکردگی آمریکا می‌خواهد ما تابع محض و غلام حلقه به گوش آنها باشیم و از آرمان‌هایمان دست بکشیم.

جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تاکید بر اینکه دشمنان می‌خواهند مال، اعتقاد، غیرت و ناموس کشور را به هر بهایی به غارت ببرند، بیان کرد: مردم شریف ایران در مدرسه حسینی بزرگ و تربیت شده است و به فضل الهی از این گردنه هم عبور خواهد کرد.

