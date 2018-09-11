به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام احمد جلیلی صفت جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش امروز در مراسم دهه نخست محرم و سوگواری سالار شهیدان اباعبدالله الحسین با اشاره به شرایط حاکم در سلسله بنی امیه، گفت: در زمان حاکمیت یزید دین در شرایطی قرار گرفته بود که منکرها معروف و معروف ها منکر شده بود و بر تن دین لباس وارونه کرده بودند.

وی ایجاد بصیرت دینی، آشنایی با دین و اگاهی در مردم را سه دلیل قیام امام حسین (ع) عنوان و تصریح کرد: بر اساس منابع تاریخی، در واقعه کربلا، عبیدالله بن زیاد به سپاهیانش دستور داده بود که امام حسین(ع) یا باید تسلیم گردد و یا به جنگ تَن دهد. امام حسین(ع) روز عاشورا در خطبه‌ای در مقابل لشکریان عمر سعد فرمودند که مرا بین دو امر نگاه داشته‌اید، شمشیر کشیدن و یا ذلّت و خواری، «هیهات منّا الذلّة» محال است تَن به ذلّت دهیم.

وی همچنین ضمن اشاره به ضرورت جهت گیری هیات و دسته جات عزاداری اباعبدالله حسین (ع) گفت: رژیم طاغوت با عزاداری و روضه مخالفتی نداشت، مشکل آنها با جهت‌گیری حاکم بر دسته‌جات عزاداری بود و همین مسئله هم پاشنه آشیل آن‌ها شد.

حجت‌الاسلام جلیلی صفت با تاکید بر اینکه جامعه ایران تن به ذلت در مقابل خواسته استکباری آمریکا نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: استکبار به سرکردگی آمریکا می‌خواهد ما تابع محض و غلام حلقه به گوش آنها باشیم و از آرمان‌هایمان دست بکشیم.

جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تاکید بر اینکه دشمنان می‌خواهند مال، اعتقاد، غیرت و ناموس کشور را به هر بهایی به غارت ببرند، بیان کرد: مردم شریف ایران در مدرسه حسینی بزرگ و تربیت شده است و به فضل الهی از این گردنه هم عبور خواهد کرد.