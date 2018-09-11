ایران یک تیم معمولی نبود/ نیاز به زمان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، هکتور کوپر بعد از شکست یک بر صفر تیم ملی فوتبال ازبکستان برابرایران گفت: دو نیمه متفاوت داشتیم. در نیمه اول ما بهتر بازی کردیم. حریف امروز ما یک تیم معمولی نبود.

وی افزود: خط دفاع و هافبک ما نسبت به بازی قبل بهتری بازی کرد. نیاز داریم که در خط حمله بیشتر و سخت تر کار کنیم.

سرمربی تیم ملی ازبکستان تاکید کرد: این یک بازی آزمایشی بود. بنابراین به بازیکنان زیادی بازی دادم. به همین خاطر دو نیمه متفاوت داشتیم.

کوپر در واکنش به انتقاداتی که از سبک بازی ازبکستان می شود، گفت: ما مقابل تیم قدرتمندی بازی کردیم. بازیکنانم برای هماهنگ شدن با تاکتیک جدید به زمان نیاز دارند. تا جام ملتها زمان کافی داریم.

وی خاطرنشان کرد: ما همچنین توجه به بازیکنان جوان را آغاز کرده ایم. بازیکنان تیم جوانان ازبکستان به بازی بعدی در ماه اوکتبر دعوت می شوند. بنابراین شما بازیکنانی را در تیم ملی خواهید دید که پیش از این در این تیم حضور نداشته اند.