حسام زند حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص استارت آپ ها گفت: در حال حاضر بنا بر آمار بدست آمده ۴هزار استارت آپ در کشور فعالیت می کنند که محصول قابل ملموسی دارند و مردم از این محصولات بهره می برند.

مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری با تاکید بر اینکه رشد استارت آپ ها هفته ای است، گفت: استارت آپ ها هفته ای ۸درصد رشد می کنند؛ استارت آپ ها باید نوآوری داشته باشند تا محصول و خدمات جدیدی را عرضه کنند.

وی با بیان اینکه استارت آپ شرکتی است که خدمات مقیاس پذیری را بر پایه فناوری فناوری اطلاعات ارائه می دهد، بیان داشت: استارت آپ ها می توانند طوری فعالیت کنند که به شرکت های نوپا، تولیدی و ... تبدیل شوند.

زند حسامی با تاکید بر اینکه نوآوری شرط ادامه فعالیت استارت آپ هاست، خاطر نشان کرد: استارت اپها در بازار آزاد باید فعالیت کنند و با مدلهای نواورانه تلاش کنند تا زنده بمانند.

به گفته وی، شرکت‌های نوپا می‌توانند در هر حوزه‌ای ایجاد شوند، ولی اغلب به شرکت‌هایی گفته می‌شود که رشد سریعی دارند و در زمینه تکنولوژی فعالیت می‌کنند.