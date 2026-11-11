به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز چهارشنبه تأیید کرد: مذاکرات با جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان رئیس‌جمهور آمریکا در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام این رسانه، دستیار رئیس‌جمهور روسیه در گفتگو با الکساندر یوناشف روزنامه‌نگار گفت: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به‌زودی در مسکو با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان رئیس‌جمهور آمریکا گفتگو خواهد کرد.

گفتنی است که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و فرستاده ویژه آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد که او و استیو ویتکاف با ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رؤسای‌جمهور روسیه و اوکراین دیدار خواهند کرد تا درباره آخرین دور مذاکرات سه‌جانبه برای برقراری صلح گفت‌وگو کنند.

کوشنر پس از پایان مذاکرات در ابوظبی به خبرنگاران گفت که واشنگتن، مسکو و کی‌یف درباره همه مسائل اصلی مورد اختلاف روسیه و اوکراین گفت‌وگو و دیدگاه‌های خود را برای دستیابی به راه‌حل تبادل کردند. او این مذاکرات را دشوار اما معنادار توصیف کرد.