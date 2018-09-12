برگزاری جلسه هماهنگی چهارمین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران، دکتر سید حبیب رازی و بابک نورالهی از مدیران سازمان شهرداری ها و دهیاریهای وزارت کشور و همچنین مدیران عامل آتش نشانی های کلان شهرهای تهران و استان های آذربایجان غربی، گیلان، سیستان و بلوچستان، اردبیل، اصفهان، کرمانشاه، البرز، قم، کرمان، فارس، مرکزی، خراسان رضوی و نیز چند تن از معاونین آموزش و پیشگیری برخی از کلانشهرها و معاونین عملیات، برنامه ریزی، پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران شرکت داشتند در خصوص محورهای همایش و همچنین چگونگی ارائه مقالات و تشکیل کارگروه ها در این همایش، گفتگو و تبادل نظر شد.

مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران ضمن عرض تسلیت ایام شهادت سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) گفت: روند توسعه در کشور از هربخش آن موجب تغییر ساختارهای شهری و روستایی شده و همزمان با آن نیز چالش هایی را برای کشور ایجاد می کند، به عنوان مثال سرعت نجات در ساختمان ها تا ۳۰ سال پیش، به مدت ۱۷ دقیقه فرصت برای هرگونه عملیات و نجات در ساختمان ها تعیین شده بود، درحالیکه امروزه به واسطه این تکنولوژی و تغییر مصالح و لوازم خانگی این زمان ۳ دقیقه شده است و این عظمت چالش هایی را که ما با آن روبرو هستیم، مشخص می کند.

وی تاکید کرد: اگر آتش نشانی ها نتوانند همزمان با رشد و توسعه، سازمان خود را به تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مجهزنمایند قطعا چالش های بزرگی را برای ارائه خدمت به شهروندان شان خواهند داشت.

وی با اشاره به این که توسعه متوقف نشده وراه خودش را ادامه خواهد داد، افزود: درهمین راستا وظیفه خود می دانم که هم راستا با توسعه کشور، سازمان خودم را به آن تجهیزاتی که مورد نیاز است، مسلح کنم.

داوری با بیان این که اتخاذ رویکرد دانشی و علمی امروز برای آتش نشانی های کشور یک ضرورت است و یک انتخاب نیست، اضافه کرد: ما باید از همه ظرفیت های داخلی و بین المللی استفاده کنیم، برای این که خودمان را بتوانیم با شرایط روز جامعه هم سطح کنیم.

مدیر عامل آتش نشانی تهران با اشاره به تبادل علمی و استفاده از تجربیات برای ارتقای آتش نشانی های کشور بسیار مهم دانست و اظهار داشت: ما ممکن است در یک ساختار شهری متفاوتی زندگی و کار کنیم، به طور قطع تجربیات در شهرهای مختلف و در اختیار گذاشتن آنها یکی از راه کارهایی است که می تواند ما را به سر منزل مقصود برساند.

وی با اعلام این که آتش نشانی ها باید به سمت استاندارد کردن عملیات ها بروند، تاکید کرد: در حال حاضر، آتش نشانی ها درهرشهری بر اساس سلائق و دستورات محلی و دیگر موارد برای هر یک از عملیات های امدادی خود روش های متفاوتی را اعمال می کند به همین خاطر لازم است که با استاندارد سازی با روش s.o.p، عملیات ها یکسان شوند.

داوری مطالبه گری را یکی از خلاء های مردم در حوزه ایمنی ذکر کرد و افزود: ما باید به مردم آموزش دهیم همانگونه که به موارد مختلف در محل سکونت خود از جمله زیباییها وتزئینات آن توجه می کنند، موضوع مهم ایمنی ساختمان را نیز مطالبه کنند.

مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران نیز دراین جلسه به سوالات و خواسته های مدیران آتش نشانی های کلان شهرها پاسخ داد و توضیحات مبسوطی در مورد هریک از آنها ارائه کرد.

رازی از مدیران ارشد سازمان شهرداری های و دهیاریهای وزارت کشور نیزگزارشی در مورد لوایح مختلف قانون جدید آتش نشانی های کشور ارائه کرد و گفت: این همایش هرسال که می گذرد بهتر و کاربردی تر می شود به طوری که امسال این همایش به صورت بین المللی برگزار می شود و همچنین نگاه و توجه آتش نشانی های کشور نیز بیشتر شده است.

درادامه این جلسه نیز برخی از مدیران عامل آتش نشانی های کشور نیز ضمن بیان مشکلات سازمان های خود، پیشنهاداتی نیز در خصوص هر چه بهتر برگزار شدن این همایش و همچنین تبادل اطلاعات تخصصی و تجربیات بین آتش نشانی های کشورارائه کردند.

شایان ذکر است چهارمین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری در ششم و هفتم اسفند امسال در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران به میزبانی سازمان آتش نشانی تهران برگزار می شود.

اهداف این همایش دو روزه، ایمنی شهری(پیشگیری، حفاظت و پاسخ) و نیز جنبه های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در ایمنی شهری اعلام شده است.