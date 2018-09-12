به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی عصر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: در سال تحصیلی قبل ۲۱۴ هزار دانش‌آموز در مدارس استان بوشهر تحصیل می‌کردند که پیش‌بینی می‌شود در سال تحصیلی جدید ۲۳۰ هزار و ۸۲۰ دانش‌آموز داشته باشیم.

وی اضافه کرد: تعداد کلاس‌های ما هفت هزار و ۵۴۲ کلاس بوده که در سال تحصیلی جدید ۳۸۸ کلاس درس اضافه می‌شود و در مجموع در سطح استان هفت هزار و ۹۵۰ کلاس درس خواهیم داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بزرگترین چالش در سال جدید را نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: مسائل مالی سر جای خودش هست ولی چالش جدید ما کمبود نیروی انسانی است که مشکلاتی را خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی گذشته ۱۴ هزار و ۳۷۵ نیروی انسانی داشتیم که هشت هزار و ۵۳۹ نفر معلم بودند و در سال تحصیلی جدید ۵۵۲ نفر بازنشسته می‌شوند و ۲۶۶ نفر از دانشگاه فرهنگیان و استخدام آزاد اضافه می‌شود و کمبود دو هزار و ۸۸۹ نفر نیرو داریم.

کرمی با اشاره به اینکه هزار و ۵۲ نفر از طریق بکارگیری حق‌التدریسی‌ها تامین می‌شود، افزود: همچنان هزار و ۸۳۷ نفر کمبود معلم خواهیم داشت که از طریق اضافه کار شاغلین و خرید خدمت و بسته‌های آموزشی جبران کنیم.

وی با بیان اینکه ممکن است در روزهای ابتدایی مهر در برخی از مدارس با کمبود نیرو روبرو باشیم، تصریح کرد: برخی افراد متقاضی انتقال هستند که ممکن است در روزهای اول در کلاس حاضر نباشند ولی به تدریج در کلاس حاضر می‌شوند و مشکلی برای کلاس نخواهند داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی شرایط سخت‌تری را ایجاد می‌کند افزود:در مقطع ابتدایی هر نیرویی که کم داشته باشیم ممکن است یک کلاس تعطیل شود.

وی با بیان اینکه مدارسی با دو دانش‌آموز در سال جدید خواهیم داشت، اضافه کرد: برای دو نفر دانش‌آموز هم معلم می‌فرستیم تا مسئله آموزش با مشکل روبرو نشود و تلاش داریم که هیچ کلاسی بی معلم نماند.

کرمی خواستار حضور همه مسئولان در مراسم بازگشایی مدارس شد و بیان کرد: حمایت از دانش‌آموزان بی‌بضاعت را نیز به صورت ویژه در دستور کار داریم و کمک‌ها را برای آنها ارسال می‌کنیم.

وی از توقیف املاک فاقد حصار آموزش و پرورش بوشهر توسط شهرداری خبر داد و گفت: دیواری را باید دور زمین‌های آموزش و پرورش ایجاد کنیم تا تعرضی به این اراضی صورت نگیرد.