به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرادیان در بازدید از پروژه حفر چاه جدید شهر دیشموک، افزود: پس از رفع معارضات محلی و همکاری مردم و مسئولان شهر دیشموک، عملیات حفر چاه جدید شهر دیشموک در هفته جاری آغاز شد.

مرادیان به ضرورت حفر و تجهیز چاه شماره ۲ تامین آب شرب شهر دیشموک اشاره کرد و بیان داشت: پس از مطالعات فنی و آزمایشات مختلف از سوی مشاوران و نیز شرکت آب منطقه‌ای، مقدمات کار برای حفر و تجهیز چاه جدید شهر دیشموک در منطقه فارتق فراهم شد.

مرادیان با تقدیر از همراهی و همیاری اهالی فارتق در رفع معارضات اجرای این پروژه، گفت: قطعا با بهره‌برداری از این چاه تمامی شهروندان دیشموکی از مزایای آن بهره خواهند برد.

معاون مهندسی و توسعه آبفای استان اعتبار در نظر گرفته شده برای حفر و تجهیز این چاه را بیش از ۸۰۰ میلیون تومان دانست و گفت: تلاش می شود این پروژه در موعد مقرر و کمتر از شش ماه وارد مدار بهره برداری شود.