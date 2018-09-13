به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین کوثری شیروانی بعدازظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطر عالم ربانی مرحوم آیتالله اشرفی شاهرودی به میزبانی مدرسه قلعه شاهرود، ضمن بیان اینکه مقام انسان در نزد خدا بسیار بالا است تا جایی که عالم مسخّر فکر و اندیشه آن میشود و انسان بهجایی میرسد که کانون مقاومت قرار میگیرد و با هیچ بادی نمیلرزد، تأکید کرد: همین انسان اگر با علم همراه شود مقامی دوچندان خواهد یافت که میتواند سعادت و نجات جامعه را نیز در دست بگیرد.
وی افزود: علم باعث میشود که انسان بصیرت پیداکرده و افق دیدش وسیع شود لذا عاقلان تیزبین و آیندهنگر هستند لذا علما نیز در جامعه چنین هستند یعنی باعث میشوند که آیندهنگری در جامعه ترویج یافته و جامعه از خطرات آگاه شود و لذا از این بابت است که میگوییم اگر عالمان دینی نباشند، جامعه به بیراهه میرود.
بیارزشی دنیا نزد علما
امامجمعه شیروان گفت: انسان وقتی عالم میشود دنیا برایش متاعی قلیل میشود و میداند که به دنیا هیچ اعتبار و ارزشی نیست و این مقام علمای دینی است.
کوثری بابیان اینکه امام علی(ع) میفرمایند، قدر و میزان حکومت بر شما مردم از کفشی که وصله میزنم کمتر است، تأکید داشت: اگر عالم دستپرورده مکتب الهی و الهامات ربوبی نباشد زمین قهرش را به او نشان داده و آنها را در خود فرومیبرد.
وی گفت: فرق بین عاِلم و عالَم یک زیروزبر است اما عاِلم وقتیکه در مسیر حق و حقیقت و دیانت و پرچمداری مردم گام برمیدارد از ناحیه پروردگار عالم، عامل نجات انسان میشود و حکومت و دنیا و امثال آن برایش مانند همان کفش وصلهدار بیارزش میشود.
قدردانی از علمای دینی
امامجمعه شیروان بابیان اینکه نقش علما در انقلاب اسلامی بیبدیل بود، تأکید داشت: ما در دوران ۴۰ ساله انقلاب و سالها و دهههای پیش از آن مشاهده کردیم که فتوای یک مرجع میتواند چه آثاری در آینده بگذارد، گفت: فتوای یک عالم بزرگ همانند سایت موشکی نقطه زن کائنات و سیاست انگلیسی را در هم میریزد و برای مثال مقوله ای چون استعمار بزرگ تنباکو از بین رفته و قلیانها شکسته میشود و این اثر عالم و یک فتوای او است.
کوثری باتاکید بر اینکه اگر علمای دین نباشند به بیراهه می رویم، گفت: اگر دعای عالمان دینی نباشد قطعاً به مشکل بر می خوریم چرا که علمای ما شب و روز در مکتب امام حسین(ع) علم آموختند و در خیمه اباعبدالله(ع) زانو زدند که افتخار راهنمایی جامعه نصیبشان شده است.
وی با طرح این پرسش که اگر علما امروز نبودند، ما کجا بودیم؟ بیان کرد: علما نعمات خدا هستند که باید شاکر آن ها باشیم اگر ناسپاسی این هدایت و مکتب را داشته باشیم از سوی دنیا گوش مالی می شویم و لذا باید قدردان علمای مان باشیم.
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