تیم فوتبال دختران ایران «ماریانای شمالی» را گلباران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال قهرمانی دختران زیر ۱۶ سال آسیا از امروز به میزبانی تاجیکستان آغاز شد. تیم دختران ایران در نخستین دیدار خود به مصاف تیم ماریانای شمالی رفت.

شاگردان شادی مهینی در این بازی با نتیجه پرگل ۱۲ برصفر به پیروزی رسیدند تا نخستین گام خود را در این رقابت ها محکم بردارند.

نگین زندی ۴گل، مریم سلیمان پور ۱ گل، زهرا معصومی ۱ گل، هلیا پیل تن ۱ گل، هستی غلامی۲گل و رقیه جلال نسب۳ گل برای ایران به ثمر رساندند.

تیم ملی ایران در گروه سوم با تیم های تایلند، تاجیکستان، سنگاپور و ماریانای شمالی همگروه است.