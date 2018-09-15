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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۵۷

مسابقات قهرمانی زیر۱۶ سال آسیا؛

تیم فوتبال دختران ایران «ماریانای شمالی» را گلباران کرد

تیم فوتبال دختران ایران «ماریانای شمالی» را گلباران کرد

تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت های قهرمانی آسیا تیم ماریانای شمالی را گلباران کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال قهرمانی دختران زیر ۱۶ سال آسیا از امروز به میزبانی تاجیکستان آغاز شد. تیم دختران ایران در نخستین دیدار خود به مصاف تیم ماریانای شمالی رفت.

شاگردان شادی مهینی در این بازی با نتیجه پرگل ۱۲ برصفر به پیروزی رسیدند تا نخستین گام خود را در این رقابت ها محکم بردارند.
نگین زندی ۴گل، مریم سلیمان پور ۱ گل، زهرا معصومی ۱ گل، هلیا پیل تن ۱ گل، هستی غلامی۲گل و رقیه جلال نسب۳ گل برای ایران  به ثمر رساندند.

تیم ملی ایران در گروه سوم با تیم های تایلند، تاجیکستان، سنگاپور و ماریانای شمالی همگروه است.

کد مطلب 4403896
رضا خسروي

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    نظرات

    • آوستوراقیان IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
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      درود بر دختران پاک و قهرمان سرزمین ایرانمان

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