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۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۰۸

کتاب "فلسفه و تجدد" نقد و بررسی می شود

کتاب "فلسفه و تجدد" نقد و بررسی می شود

نشست نقد و بررسی کتاب "فلسفه و تجدد" اثر دکتر کریم مجتهدی روز چهارشنبه 11 بهمن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب فلسفه و تجدد اثر دکتر کریم مجتهدی روز چهارشنبه 11 بهمن امسال در سالن اجتماعات موسسه انتشارات امیرکبیر برگزار می‌شود.

این نشست در خیابان جمهوری، ضلع جنوب ‌شرقی میدان استقلال (مخبرالدوله) طبقه اول سالن اجتماعات موسسه انتشارات امیرکبیر از ساعت 3 تا 5 بعد ازظهر برگزار می شود.

بحثهای کتاب "فلسفه و تجدد" بر اساس محوریت مسئله رابطه احتمالی فسلفه با اصول حاکم بر عصر روشنگری تحریر و تنظیم شده اند و طبیعی است که به افکار منورالفکران آن عصر و به معنایی که از فلسفه افاده می کرده اند توجه شده و در درجه اول نحوه استفاده خاص آنها از فلسفه مورد نظر بوده است، چه در گزارشهایی که آنها از تحولات علمی، صنعتی، اجتماعی و سیاسی زمانه داده اند و چه در موضع گیریهایشان که گرایش جدید فرهنگی را به عنوان وسیله ای برای پرده پوشی از نیات پنهانی خود به فلسفه متوسل شده اند.

کد مطلب 440542

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