بررسی ادعای تغییر ۹۰ درصدی ترکیب تیم ملی فوتسال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران خود را آماده حضور در تورنمنت تبریز می کند؛ تورنمنتی که از مدت ها پیش برنامه ریزی شده بود و تیم های ایران، اوکراین، ژاپن و بلاروس در آن حضور دارند.

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی هم تمرینات این تیم را پیش می برد و قصد دارد در این تورنمنت ضمن محک زدن بازیکنان جوان، نتیجه خوبی کسب کند. البته در این تورنمنت لژیونرهای تیم ملی از جمله علی اصغر حسن زاده، فرهاد توکلی، حسین طیبی و احمد اسماعیل پور حضور ندارند.

یکی از نکات برجسته دو مصاحبه اخیر ناظم الشریعه در ارتباط با لیست تیم ملی و تورنمنت تبریز، تاکیدش بر جوانگرایی و تغییر ۹۰ درصدی ترکیب تیم ملی ایران است. وی به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «در این تورنمنت همانطور که قبلا اعلام کردم تیم های ژاپن، بلاروس و اوکراین حضور دارند که هر یک از این تیم ها در شرایط بسیار خوب و سطح بالای فوتسال برخوردارند. با توجه به اینکه تیم ملی فوتسال ۹۰ درصد تغییر کرده و بازیکنان جوان در کنار با تجربه ها تمرینات خود را برگزار و فعالیتهای مربوطه را انجام می دهد. بر همین اساس ما نیاز داریم تا بازی های تدارکاتی داشته باشیم.»

در آخرین مرحله اردوی تیم ملی ۱۷ بازیکن یعنی سپهر محمدی، علیرضا صمیمی، باقر محمدی، سعید مومنی، توحید لطفی، مجید حاجی بنده، محمد رضا سنگ سفیدی، علیرضا رفیعی، میلاد قنبرزاده، مرتضی عزتی، امین نصراله زاده، ابوالفضل حسینی، ابوالقاسم عروجی، مهدی جاوید، سعید احمد عباسی، امین مجیدی پور و مسلم اولاد قباد حضور دارند.

مقایسه این لیست با فهرست نهایی تیم ملی ایران برای جام ملتهای آسیا که تیم کشورمان به عنوان قهرمانی رسید، نشان می دهد آمار ۹۰ درصدی ناظم الشریعه به دور از واقعیت است.

ایران در جام ملتها با سپهر محمدی، علیرضا صمیمی، فرهاد توکلی، علیرضا رفیعی، محمد شجری، مهران عالیقدر، احمد اسماعیل پور، علی اصغر حسن زاده، قاسم عروجی، مهدی جاوید، مسلم اولاد قباد، حسین طیبی، سعید احمد عباسی و محمدرضا سنگ سفیدی شرکت کرده بود.

این در حالی است که از ترکیب جام ملتها ۸ بازیکن حضور دارند و تاکید سرمربی تیم ملی بر تغییر ۹۰ درصدی ترکیب تعجب برانگیز است.

سپهر محمدی، علیرضا صمیمی، محمدرضا سنگ سفیدی، علیرضا رفیعی، ابوالقاسم عروجی، مهدی جاوید، سعید احمد عباسی، مسلم اولادقباد ۸ بازیکنی هستند که هم در جام ملتها حضور داشته اند و هم در فهرست تورنمنت تبریز.

هرچند فهرست فعلی شامل ۱۷ بازیکن است و احتمالا سه بازیکن دیگر هم قبل از شروع تورنمنت خط می خورند اما حتی در صورت خط خوردن سه بازیکن باتجربه تغییر در تیم ملی نزدیک به ۶۰ درصد خواهد بود نه ۹۰ درصد.