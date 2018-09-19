به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در دیدار برگشت مقابل السد هم توفیقی در پیروزی نداشتند و بعد از کسب نتیجه مساوی در مجموع دو بازی رفت و برگشت پذیرای شکست شده و از لیگ قهرمانان کنار رفتند.

شفر در حالی تیمش را برای این دیدار مهم ارنج کرد که در ترکیب اولیه نه اثری از مارکوس نیومایر بود و نه از الحاجی گرو. در حالی این دو خارجی باتجربه و گران قیمت در حساس ترین و بزرگ ترین بازی آبی پوشان در سال فرصت بازی پیدا نکردند که جوانانی مثل قائدی و صیادمنش مورد استفاده قرار گرفتند و یا بازیکنی که از لیگ یک به استقلال پیوست به میدان رفت و حتی برای تیمش گلزنی کرد.

وینفرد شفر در فصل نقل و انتقالات دست روی الحاجی گرو و نیومایر گذاشت تا با این دو بازیکن جای خالی تیام و جباروف را پر کند. اما کیفیت این دو بازیکن در حدی نبود که این اتفاق را برای آبی پوشان رقم بزنند.

این دو بازیکن در چند بازی از لیگ برتر و در دیدار قبلی این تیم مقابل السد هم فرصت بازی پیدا کردند اما به لحاظ آماری عملکرد قابل توجهی نداشتند تا شفر استفاده از جوانانی مثل قائدی و صیاد منش را به استفاده از این دو خارجی گران قیمت در این بازی بزرگ ترجیح دهد.

سئوال اولی که پیش می‌آید این است که اگر این بازیکنان خارجی گران قیمت و باتجربه در چنین میدانی به کار نیایند در کدام بازی می‌توانند به تیم شان کمک کنند.

سئوال دوم این است که آیا خرید این بازیکنان اشتباه بوده یا مهره چینی‌های شفر اشتباه است؟