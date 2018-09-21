روحانی ظلم آمریکا در جنگ اقتصادی و بدعهدی در برجام را تشریح کند

سیدحسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درباره الزامات حضور هیئت ایرانی در این اجلاس، اظهار داشت: استفاده از فرصت اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، از نکات مهم و ضروری است و باید از آن بهره‌برداری شود.

وی افزود: حضور فعال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ارائه نظرات و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی یک امر ضروری است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امروز در یک جنگ ناجوانمردانه اقتصادی قرار داریم که دولت آمریکا علیه ملت ایران به راه انداخته است؛ اگرچه فضای بین‌المللی مانند گذشته با آمریکایی‌ها همراهی نکرده و آنها منزوی هستند، اما به هر حال همه توان خود را برای خصومت علیه نظام و ملت ایران به کار گرفته‌اند.

نقوی حسینی تأکید کرد: بر این اساس، آقای روحانی در این سفر باید ظلم و ناجوانمردی آنها علیه ملت ایران و بدعهدی‌شان در توافق هسته‌ای را به صورت صریح، یادآوری و تشریح کند.

وی با اشاره به تأکید اخیر یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عمل کردن ایران به تمام تعهدات برجامی‌اش، گفت: در چنین شرایطی این سؤال وجود دارد که چرا ملت ایران باید تحریم‌ شود!؟ بنابراین آقای رئیس‌جمهور باید تعهدات جامعه جهانی و سایر اعضای ۱+۵ در قبال ملت ایران را گوشزد کند و از جامعه جهانی بخواهد که پایبندی‌شان به حقوق ملت ایران را در عمل نشان دهند.

هیئت ایرانی مراقب باشند فریب ملاقات‌های پیش‌بینی نشده را نخورند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، فرصتی برای گفت‌وگوهای دوجانبه بین کشورهاست، تأکید کرد: در این رابطه دستگاه دیپلماسی ما باید دیدارهای مناسبی را تدارک ببیند تا از فرصت این نشست‌ها، دستاوردهای خوبی نیز نصیب جمهوری اسلامی شود.

نقوی حسینی در عین حال با بیان اینکه آمریکایی‌ها همچنان با سیاست چماق و هویج پیش می‌روند، اظهار داشت: آنها از یک طرف ما را تهدید و تحریم می‌کنند و از سوی دیگر، وانمود می‌کنند که به دنبال گفت‌وگو هستند؛ بنابراین هیئت ایرانی در این سفر باید مراقب باشند تا فریب ملاقات‌های پیش‌بینی نشده را نخورند، چرا که اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی زیر سؤال می‌رود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور و هیئت ایرانی باید مراقب باشند که با توجه به ریاست دوره‌ای آمریکا بر اجلاس سازمان ملل، اگر رفتاری خارج از عُرف و نزاکت بین‌المللی مشاهده کردند، حتماً باید عکس‌العمل متناسب را به سرعت نشان دهند.