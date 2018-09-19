مراسم زیارت حضرت عباس(ع) در بندر دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بندر دیر صبح چهارشنبه در این مراسم که به صورت زنده از شبکه سیمای بوشهر پخش شد گفت: عزاداری برای اباعبدالله الحسین (ع) حافظ دین و مکتب اسلام است و ملت ایران در با الهام از قیام عاشورا در مقابل هجمه های اقتصادی و رسانه ای دشمن ایستادگی می کند.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی، احیای شعائر الهی، ابراز محبت به اهل بیت(ع)، کسب تربیت و معارف اسلامی و بیداری جامعه اسلامی را، از اهداف برپایی عزاداری برای ابا عبدالله الحسین عنوان کرد و اظهار داشت: دشمن نمی‌تواند با ملت حسینی روبرو شود زیرا امام حسین(ع) جان خود را برای این داد که مردم دشمن خود را بشناسند.

حسینی با اشاره به هجمه‌های اقتصادی و جنگ رسانه‌ای دشمن بر علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: دشمن با استفاده از هجمه‌های اقتصادی و جنگ رسانه‌ای خود، قصد دارد ملت ما را در معرض فرسایش قرار دهد و مردم را از نظام و انقلاب جدا سازد که مردم ایران اسلامی با الهام از قیام عاشورا همه توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه عاشورای حسینی ظرفیت‌های منحصر به فردی دارد که اگر از این ظرفیت‌ها به نحو احسنت استفاده ‌شود هیچ خطری جامعه را تهدید نخواهد کرد، تصریح کرد: مجلس عزاداری مصداق بارز ابراز محبت به اهل بیت است که خداوند در قران وعده آنرا به بندگان خود داده است.

امام جمعه دیر با تاکید بر وحدت کلمه و ضرورت همدلی میان مردم و مسئولان نظام، گفت: امروز قدرت‌های استکباری مانند دشمنان امام حسین (ع) به دنبال نابودی ارزش‌های اصیل اسلامی هستند که باید در برابر همه تهدیدهای دشمن با الگو برداری از عاشورا،همچون گذشته ایستادگی و مقاومت کرد.

حسینی تصریح کرد: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مصمم‌تر از هر زمان دیگر پای این انقلاب و ارزشهای نظام ایستادگی خواهیم کرد و در ۲۲ بهمن ماه به همه جهانیان ثابت خواهیم کرد همان گونه که عمرسعد، و یزید آرزوی خود را به گور بردند ترامپ نیز آرزوی نابودی جمهوری اسلامی ایران را با خود به گور خواهد برد.

حسینی با بیان اینکه صهیونیست ها از موشک های ایران اسلامی خواب ندارند و سپاه، بسیج، ارتش و ملت آماده مقابله با دشمن هستند، گفت: امام حسین(ع) برای اقامه نماز و امر به معروف قیام کرد و ما در کنار عزاداری باید به نماز و قرآن توجه ویژه ای داشته باشیم.

در این آئین، حجت‌الاسلام سید محسن آزادی یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به قرائت زیارت حضرت عباس و مرثیه سرایی پرداخت.