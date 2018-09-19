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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد:

ضرورت به حداقل رساندن اعزام بیماران به تهران

ضرورت به حداقل رساندن اعزام بیماران به تهران

معاون کل وزارت بهداشت گفت: اعزام بیماران به تهران موجب افزایش هزینه ها و اتلاف وقت بیماران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی، ضمن بازدید از  مراکز درمانی استان های قزوین و زنجان، گفت: با اجرای طرح تحول سلامت اقدامات موثری در راستای افزایش امکانات و تجهیزات بیمارستانی در شهرستانها به انجام رسیده است که برخی از این امکانات حتی از بیمارستانهای خصوصی تهران نیز  مجهزتر است.

سخنگوی وزارت بهداشت، ضمن بازدید از بیمارستانهای شفا و الغدیر در استانهای قزوین و زنجان، خاطرنشان کرد: با توجه به تاسیس بیمارستانهای مجهز و کلینیک های ویژه و استقرار تجهیزات آزمایشگاهی در مراکز درمانی شهرستانها، برنامه ریزان و مسئولین استانی و محلی باید به سمتی حرکت کنند که بیماران بتوانند اکثر  خدمات درمانی خود را در استان ها و شهرستانهای خودشان دریافت کنند، دراین راستا می توان از اعزام بیمار به تهران خودداری کرد.

معاون کل وزارت بهداشت بیان کرد: اعزام بیماران به تهران موجب افزایش هزینه ها و اتلاف وقت بیماران می شود.

حریرچی تصریح کرد: یکی از نتایج استقرار نظام ارجاع این است که حداقل ۶۰ تا ۸۰ درصد اقدامات درمانی در شهرستانها و ۹۰ درصد نیز در مرکز استان انجام شود و فقط در موارد بسیار خاص، نادر و فوق تخصصی بیماران به تهران اعزام شوند.

وی گفت: باید با برنامه ریزی هایی در ستاد و دانشگاه های علوم پزشکی در استانها و همچنین با ورود بیمه ها، اعزام بیماران به حداقل برسد.

سخنگوی وزارت بهداشت در پایان اظهار کرد: مهمترین اقدام  فراهم آوری شرایطی برای ایجاد نظام ارجاع و همچنین بسترسازی های متعددی جهت تغییر فرهنگ مردم و افزایش اعتماد مردم به متخصصین جوان در شهرستانها است چراکه منجر به افزایش اعتماد به نفس آنها شده و از طرفی به تحقق هدف ما نیز کمک می کند.

کد مطلب 4407293

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