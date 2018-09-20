علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه هلال‌احمر استان سمنان به دو حادثه سیلاب و جاده‌ای امدادرسانی کرده است، ابراز داشت: با شروع بارندگی عصر چهارشنبه نیروهای هلال‌احمر در حالت آماده‌باش برای امدادرسانی بودند که با تلاش آن‌ها به ۳۲ حادثه‌دیده امدادرسانی شد.

وی بابیان اینکه شش امدادگر در این حادثه حضور داشتند، افزود: درکل یک آمبولانس و هشت نیروی عملیاتی در حوادث سیلاب و جاده‌ای امدادرسانی کردند.

آسیب ۴۰خودرو در جنگل ابر

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان سمنان بابیان اینکه در حوادث جاده‌ای نیز هلال‌احمر حضور فعال داشت، بیان کرد: در حوادث روز گذشته ۴۰خودرو در جنگل ابر دچار سیلاب شدند که به آن‌ها نیز امدادرسانی شد.

یحیایی در ادامه تصریح کرد: پایگاه هلال‌احمر نعیم‌آباد دامغان روز گذشته به روستاهای حداده، صالح آباد و کلاته ملا نیز امدادرسانی کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون محورهای روستایی گل‌آلوده است و با توجه به ایام عزاداری سوگواری سالار شهیدان از هموطنان تقاضا داریم احتیاط کرده و در صورت لزوم با۱۱۲ یا ندای امداد تماس بگیرند.