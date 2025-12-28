  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

۳ امدادگر که از حادثه ناگوار در یکی از روستاهای هرمزگان جلوگیری کردند

سیریک-سه امدادگر هلال احمر جزو اولین نفراتی بودند که خود را به روستای محاصره در سیلاب مهرگی رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته در پی وقوع سیلاب شدید در روستاهای مهرگی، توابه، ددی و گاسپیر شهرستان سیریک استان هرمزگان، بخش‌هایی از منطقه به‌طور کامل زیر آب رفت و راه‌های دسترسی زمینی و پل اصلی مسیر تخریب شد.

به دلیل شرایط جوی، امکان امدادرسانی هوایی نیز وجود نداشت و روستاها در محاصره سیلاب قرار گرفتند.

با اعلام وضعیت بحرانی از سوی یک امدادگر بومی، سه امدادگر هلال‌احمر با وجود خطرات جدی، پس از حدود دو ساعت و نیم حرکت به صورت پیاده در مسیرهای آبی، خود را به روستای مهرگی رساندند.

امدادگران به سالمندان و افراد آسیب‌پذیر امدادرسانی و در این میان یک زن باردار را نیز با انجام اقدامات اولیه، به خانه بهداشت منتقل کردند.

