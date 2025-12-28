۳ امدادگر که از حادثه ناگوار در یکی از روستاهای هرمزگان جلوگیری کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته در پی وقوع سیلاب شدید در روستاهای مهرگی، توابه، ددی و گاسپیر شهرستان سیریک استان هرمزگان، بخشهایی از منطقه بهطور کامل زیر آب رفت و راههای دسترسی زمینی و پل اصلی مسیر تخریب شد.
به دلیل شرایط جوی، امکان امدادرسانی هوایی نیز وجود نداشت و روستاها در محاصره سیلاب قرار گرفتند.
با اعلام وضعیت بحرانی از سوی یک امدادگر بومی، سه امدادگر هلالاحمر با وجود خطرات جدی، پس از حدود دو ساعت و نیم حرکت به صورت پیاده در مسیرهای آبی، خود را به روستای مهرگی رساندند.
امدادگران به سالمندان و افراد آسیبپذیر امدادرسانی و در این میان یک زن باردار را نیز با انجام اقدامات اولیه، به خانه بهداشت منتقل کردند.
